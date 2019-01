El Barça ja té la seva Ludmila: Asisat Oshoala reforça l'atac

El Barça ja té la seva particular Ludmila da Silva. L'equip blaugrana i el Dalian Quanjian FC xinès han arribat a un acord per a la cessió d'Asisat Oshoala fins al final de la temporada. L'atacant nigeriana, de 24 anys, va ser un dels noms més destacats del Mundial sub-20 del 2014, on va destripar totes les estructures defensives a cop de potència. Ràpida, amb molt de dinamisme i una alta intuïció per al gol, reforçarà el projecte de Lluís Cortés en els pròxims quatre mesos de competició. S'espera que la seva velocitat pugui aportar una dosi més d'agressivitat a la punta d'atac blaugrana, on a l'equip li estava costant trobar gol i profunditat. La seva superioritat física, si aconsegueix fregar el seu millor nivell i adaptar-se ràpidament, serà determinant també a la Champions.

De fet, aquesta no serà la primera experiència a Europa per a Oshoala. La davantera, després d'aquell esclat al Mundial sub-20, va provar sort a Anglaterra, on va defensar els interessos del Liverpool, primer, i després de l'Arsenal. Allà, al 2016, va coincidir amb Marta Corredera i amb Vicky Losada, amb qui tornarà a compartir vestidor. "Estic molt emocionada de tornar a jugar amb Vicky, una gran migcampista, amb molta energia i tècnica", recull la web del club.

Oshoala arriba després d'acabar la temporada a la Xina, on va creuar-se amb l'exblaugrana Fabiana. De fet, la futbolista ha admès que la brasilera va ajudar-li a prendre la decisió de fitxar pel Barça. "El meu objectiu és reforçar l’equip i ajudar-lo a guanyar i a fer història. És una gran oportunitat perquè sé que alguna cosa gran passarà", ha dit.

La nigeriana, tres vegades declarada millor futbolista africana (2017, 2016 i 2014) ha arribat aquest dijous al matí a Barcelona, ha passat les pertinents proves mèdiques i ha signat el contracte al despatx de presidència del Camp Nou, amb la presència de la directiva responsable de la secció, Maria Teixidor, i del mànager esportiu, Markel Zubizarreta.