Darder i Wu Lei canvien els xiulets de l'RCDE Stadium per aplaudiments (2-1)

L’afició de l’Espanyol, Rubi, Sergi Darder i tota la plantilla blanc-i-blava torna a somriure en superar 2-1 el Rayo Vallecano. Amb un golàs en el darrer minut del migcampista mallorquí, a qui el VAR ja havia anul·lat dos gols abans, l’Espanyol va tornar al camí de la victòria i va sumar tres punts balsàmics contra el conjunt madrileny, clar rival en la lluita per allunyar els fantasmes del descens. Borja Iglesias i Darder van ser els golejadors blanc-i-blaus, van anul·lar el gol inicial d’Abdoulaye Ba, van silenciar els xiulets inicials a l’RCDE Stadium i van donar una vida extra a un Rubi necessitat, com tot el seu equip, del sabor de la victòria. Tot, el mateix dia que Wu Lei va demostrar que ha arribat a l’Espanyol per ser alguna cosa més que un jugador exòtic i un reclam per al futbol xinès.

El duel va tenir dues cares. A la primera part, el partit va començar tenyit de blanc-i-vermell. El conjunt madrileny va trobar a la banda dreta defensada per Rosales, un lateral que estima més atacar que defensar, un forat per on fer mal. Àlex Moreno, sobretot, i Embarba, més puntualment, van ser punyals per aquesta banda per buscar el cap de Raúl de Tomás durant els instants inicials. Moreno va ser qui més a prop va estar d’obrir la llauna, amb un xut creuat al pal. L’afició de l’Espanyol, que va començar el partit amb la paciència alterada, no va trigar en mostrar la seva protesta pel que estava veient a base de xiulets dirigits, principalment, cap a un Darder que lluita per tornar a ser el futbolista del principi de la temporada.

En aquesta lluita interna per retrobar el seu bon futbol Darder va ser el primer jugador de l’Espanyol en tenir una ocasió clara de gol. Quan els de Rubi van poder posar un punt de sutura a la ferida que el Rayo estava obrint per la banda dreta de la defensa local, una bon i veloç triangulació al mig del camp va acabar amb Darder superant Dimitrievski, però el gol va ser anul·lat després que VAR determinés que hi havia fora de joc en l’acció. Galleda d’aigua freda per a un Espanyol que quan millors sensacions estava trobant va veure com Piatti es lesionava. L’argentí va patir un lesió al genoll que, a falta de més proves mèdiques, té molt mala pinta i va haver de sortir de la gespa en llitera amb un rostre que dibuixava clares mostres de dolor.

En l’interval de temps en què l’Espantol es va quedar amb deu jugadors perquè Wu Lei es va escalfar i va tardar (en excés, fet que li va costar una esbroncada de Rubi) per estar llest per saltar al terreny de joc, el Rayo va olorar la sang i va generar dues ocasions de perill en un minut. La primera, entre David López i Dídac Vilà la van poder evitar. A la segona, Abdoulaye Ba, més imponent que ningú, va enviar amb el cap una rematada al fons de la xarxa i va deixar l’Espanyol glaçat. Per moments, els blancs-i-blaus van quedar KO, veient com el seu mig del camp es despedaçava, però mica en mica, els locals van recuperar el to i, animats per la voluntat d’un Wu Lei que no parava d’oferir-se (malgrat caure més sovint del que volia en fora de joc), van acabar el primer temps rondant l’àrea del Rayo.

Setge a la represa

A la represa, l’Espanyol, conscient que davant del Rayo es jugava, no una final, però sí un duel important per allunyar els fantasmes del descens, va començar a assetjar l’àrea rival amb constància. El públic també es va oblidar dels xiulets inicials per esperonar els seus i Darder, insistent, ben aviat va fer lluir Dimitrievski amb una gran rematada des del balcó de l’àrea. Poc després, el porter macedoni del conjunt madrileny va tornar a brillar en dues ocasions pràcticament seguides. Primer, va volar per desviar a córner una rematada acrobàtica de Dídac Vilà. L’Espanyol va servir el llançament i entre Dimitrievski que va aparèixer de nou i el pal es van tornar a topar amb el desencert.

No va acabar aquí el setge dels de Rubi, perquè Wu Lei també va fregar l’empat amb una rematada mossegada que va sortir ben a prop del pal dret de la porteria. Però el moment de glòria del davanter xinès va arribar pocs minuts després. Quan el Rayo va semblar que estava aconseguint frenar l’empenta local, Wu Lei es va inventar una gran jugada personal que va acabar amb un penal clar, malgrat va ser necessària la intervenció del VAR per ser xiulat. Borja Iglesias va agafar la pilota i va enviar un xut fort, sec i col·locat impossible per Dimitrievski.

Amb l’empat, l’Espanyol va seguir creixent tot i que el Rayo va fer un tímid intent de reacció, ben anul·lat pel curs accelerat de maduresa del central Lluís López del filial i per l’incombustible David López. El compte hagués pogut tenir un final feliç per a l’Espanyol, perquè a cinc minuts pel final Darder va fer un golàs que va pujar al marcador fins que el VAR el va anul·lar quan l’afició blanc-i-blava ja assaboria els tres punts. Un lleuger fora de joc de Rosales en l’inici de la jugada del gol de Darder va ser determinant per anul·lar el gol dels de Rubi. Però el futbolista mallorquí de l’Espanyol tenia un altre as a la màniga i, en el darrer minut del partit, va clavar un golàs de volea imparable que va tornar, ara sí per quedar-se, el sabor dels tres punts als aficionats de l’Espanyol.