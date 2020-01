Brandon Thomas, l’atacant escollit pel Girona

El Girona té pràcticament tancat el seu primer reforç del mercat d’hivern. Brandon Thomas, davanter de l’Osasuna, arribarà cedit amb una opció de compra obligatòria en cas d’ascens a Primera que es farà oficial en les pròximes hores, una fórmula que Quique Cárcel ha utilitzat en la gran majoria de préstecs signats. El director esportiu blanc-i-vermell, pressionat i exigit com no ho havia estat mai abans a Montilivi, necessita capgirar com sigui el mal inici a la Lliga, en què l’equip és onzè i té el segon classificat a vuit punts amb la segona volta ja començada.

Thomas s’unirà a una parcel·la ofensiva en què Cristhian Stuani ho ha monopolitzat tot. Només Gual, en comptades ocasions, ha contribuït amb petites pinzellades a una efectivitat que ni Samu Saiz ni Àlex Gallar han acabat de trobar. De perfil elèctric i generós en l’esforç, va tenir una incidència clau en la gran temporada de l’Osasuna a Segona el curs passat. Aquest any, però, la seva presència ha disminuït i només ha jugat 8 partits de Lliga, 5 d’ells com a titular (l’últim, fa dos mesos). A la Copa, el balear ha marcat en l’únic partit que ha disputat.

Aterrat a Pamplona fa dos cursos, el conjunt navarrès va pagar 2 milions al Rennes, on va jugar un any després de baixar amb el seu Mallorca a la Segona B. Thomas no serà l’única incorporació del Girona, que també espera accelerar l’operació sortida (es busca un destí per a Diamanka). No és cap secret que Cárcel desitja el migcampista defensiu que no va fitxar a l’estiu i, segons ha informat RAC1, té el sí de Pol Llonch, del Willem II i exjugador blanc-i-vermell el 2015. Negociar amb el club holandès, però, és l’obstacle principal perquè exigeixen acordar un traspàs. Anuar (Valladolid) també és a la llista, un cop sembla gairebé descartat Cristóforo (Fiorentina).

El Cartagena a la Copa

El Cartagena, líder del seu grup de la Segona B, és el rival del Girona a la segona eliminatòria de la Copa del Rei (19 hores), en què, tal com va fer a Linares, no ha convocat els futbolistes més habituals: Borja García, Maffeo, Mojica, Jairo i Stuani. “El vestidor està fotut perquè a la Lliga portem tres derrotes. Necessitem tornar a competir bé i passar ronda per injectar-nos de positivitat i bones sensacions”, explica Pep Lluís Martí, que vol evitar caure en el desànim. “La idea és guanyar sempre, sigui quina sigui la competició. La Copa ens pot il·lusionar, tot i que sabem quin és el nostre gran objectiu”.