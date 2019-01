Catalunya exhibeix el seu alt nivell contra la mundialista Xile

“Tot va començar el 2014, en un partit al desembre contra Euskadi en què va caure un diluvi universal. Busca les fotos, ja ho veuràs!”, recorda Natalia Arroyo, l’entrenadora de la selecció catalana femenina absoluta des de llavors i que ahir va dirigir el seu primer partit contra un combinat internacional, Xile. Feia 15 anys de l’últim cop que Catalunya no jugava contra un rival internacional i ahir, a l’Hospitalet de Llobregat, van demostrar el seu nivell contra el combinat xilè en un duel que va acabar en empat a zero i que es va decidir als penals (4-2) a favor de Catalunya amb dues aturades de la jove portera Noelia García. Tot davant d’uns 2.560 espectadors i amb la presència d’un seguidor xilè de luxe, el jugador del Barça Arturo Vidal.

El duel va començar amb una posada en escena immillorable, amb una senyera que ocupava pràcticament tot el cercle central del camp i amb l’himne de Xile, primer, i el de Catalunya, després, sonant per megafonia. Un preludi amistós que ben aviat va quedar enrere quan la pilota va començar a rodar perquè, malgrat que es tractava d’un partit amistós, la selecció xilena està immersa en la preparació del Mundial de França de l'estiu vinent i cada partit compta per a la selecció número 38 del rànquing FIFA.

Mentre Catalunya tocava i tocava, buscant iniciar la jugada amb criteri des del darrere, Xile apostava per una pressió alta que va anar acompanyada, alguns cops, d’una duresa excessiva en el xoc. Així es va originar la notícia més negativa del partit, la lesió de Maria Estella als 20 minuts de joc després d’una topada amb una jugadora rival. Brenda Pérez es va escalfar tan ràpid com va poder i va ser l’escollida per Arroyo per substituir Estella.

Després d’uns minuts de transició, el combinat català es va poder refer i va seguir dominant però sense aconseguir materialitzar en ocasions clares el seu domini en el joc. L’oportunitat més clara de Catalunya al primer temps va ser una rematada al pal d’Olga García després d’una imprecisió de la defensa local i de la insistència de la davantera catalana. Xile es va poder refer de García i va prémer l’accelerador per acabar millor els últims minuts del primer temps.

A la represa, Arroyo va introduir canvis a l’equip per repartir minuts entre les jugadores convocades, un premi al compromís en aquestes dates complicades de la temporada i que coincideixen amb una finestra FIFA –jugadores de renom com ara Alèxia Putellas, Vicky Losada i Marta Corredera estan concentrades amb la selecció espanyola–. Els canvis no van afectar el relat majoritari que s’havia vist al primer temps del partit –en la prèvia Arroyo ja havia avisat del nivell de Catalunya i de la competitivitat de les seves jugadores– i Catalunya va seguir dominant i monopolitzant la possessió.

Al final, tot i que Xile va tenir una ocasió clara amb una rematada de Daniela Parto, el cansament acumulat va donar lloc a les imprecisions i el partit es va resoldre als penals.