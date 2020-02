El City remunta al Bernabéu i deixa el Madrid contra les cordes

El Manchester City va fer un pas de gegant per superar el Reial Madrid als vuitens de final de la Champions. L’equip de Pep Guardiola va derrotar els blancs al Bernabéu (1-2) després de remuntar en cinc minuts, amb una rematada de Gabriel Jesus i un penal transformat per Kevin de Bruyne, la diana inicial d’Isco Alarcón. A més, l’equip de Zidane va acabar amb deu jugadors per l’expulsió de Sergio Ramos en l’últim tram del partit.

El conjunt anglès va capgirar el partit en un final absolutament inesperat, quan anava per darrere en el marcador i temia per una golejada blanca. Isco Alarcón havia donat avantatge a l’equip de Zinedine Zidane aprofitant un error defensiu en la sortida de pilota i marcant a plaer en un mà a mà amb el porter Ederson. Fins aleshores el City havia dut el pes del partit, havia tingut el control de la pilota i havia disposat d’ocasions molt clares per estrenar el marcador. Però Courtois, el porter local, va ser un mur infranquejable. Almenys fins als últims minuts.

Amb avantatge, el Madrid va passar a dominar i al conjunt de Pep Guardiola li van entrar els dubtes. A més, el City s’havia quedat sense Aymeric Laporte, lesionat a la mitja hora de joc. El central s’acabava de recuperar d’una lesió muscular que l’havia deixat quatre mesos fora dels terrenys de joc. Fernandinho havia entrat en lloc seu.

En un Santiago Bernabéu ple a vessar, i amb eufòria per l’avantatge inicial en una de les eliminatòries més igualades dels vuitens de final de la Champions, ben pocs s’esperaven el que estava a punt de passar. I és que al minut 78 va arribar la reacció visitant amb una acció fabricada per Kevin de Bruyne. El migcampista belga va crear un espai a l’àrea, rescatant una pilota que semblava perduda, i va poder centrar al punt de penal. Gabriel Jesus, atent, va guanyar en el salt Sergio Ramos i va enviar la pilota lluny de l’abast de Courtois. L’àrbitre i el VAR van validar el gol tot i les protestes locals, que es queixaven d’una empenta lleugera a Ramos, que suposadament l’havia desequilibrat.

Les protestes van ser estèrils i el City, que semblava fos, va passar a dominar. I així va arribar una jugada de Sterling per l’esquerra de l’atac i una falta de Carvajal a l’àrea. L’àrbitre no va dubtar en assenyalar els onze metres i De Bruyne va transformar la pena màxima. Amb cinc minuts encara per jugar, els anglesos van ser amos i senyors d’un partit en què podrien haver marcat més gols. Una de les ocasions va ser frenada per Sergio Ramos, que va fer caure Gabriel Jesus just quan ja encarava el porter Courtois. Era l’últim home i va veure la vermella directa.

El Lió sorprèn el Juventus (1-0)

D’aquí tres setmanes a l’Etihad els blancs, sense el seu capità, hauran de guanyar el partit i marcar com a mínim dos gols si no volen quedar eliminats per segona temporada consecutiva de la Champions als vuitens de final. També haurà de remuntar el Juventus, que va caure per 1-0 al camp de l’Olympique de Lió amb un gol de Lucas Tousart a la primera meitat.