Espanya jugarà contra Anglaterra i Croàcia la primera fase de la Lliga de Nacions

La selecció espanyola jugarà contra Anglaterra i Croàcia dins de la primera fase de la Lliga de Nacions, que es disputarà els mesos de setembre i novembre, segons el sorteig realitzat per la UEFA aquest dimecres a Lausana.

La Lliga de Nacions, que aprofitarà les dates reservades per a partits amistosos del calendari internacional, és un nou torneig creat per la UEFA que ha de decidir un nou títol continental i funcionarà amb ascensos i descensos, a més de ser una altra via de classificació per a l'Eurocopa 2020. La seva fase inicial acollirà partits d'anada i tornada, que busquen "més els partits més atractius, de més qualitat i de més competitivitat", segons el criteri de la UEFA.

Espanya ha quedat enquadrada al grup 4 de l'anomenada Lliga A, composada per quatre grups de tres seleccions, en els quals hi figuren les equips més potents d'Europa, que seran els que optin al títol d'aquesta nova competició creada per la UEFA. Les seleccions participants en les altres tres lligues (B, C, D) lluitaran per ascendir a la lliga precedent i per no perdre la categoria.

El resultat del sorteig és el següent:

Lliga A

Grup 1: Alemanya, França, Holanda

Grup 2: Bèlgica, Suïssa, Islàndia

Grup 3: Portugal Itàlia, Polònia

Grup 4: Espanya, Anglaterra, Croàcia

Lliga B

Grup 1: Eslovàquia, Ucraïna, República Txeca

Grup 2: Rússia, Suècia, Turquia

Grup 3: Àustria, Bòsnia i Hercegovina, Irlanda del Nord

Grup 4: Gal·les, República d'Irlanda, Dinamarca

Lliga C

Grup 1: Escòcia, Albània, Israel

Grup 2: Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria

Grup 3: Eslovènia, Noruega, Bulgària, Xipre

Grup 4: Romania, Sèrbia, Montenegro, Lituània

Lliga D

Grup 1: Andorra, Kazakhstan, Letònia, Geòrgia

Grup 2: San Marino, Moldàvia, Luxemburg, Bielorússia

Grup 3: Kosovo, Malta, Illes Fèroe, Azerbaidjan

Grup 4: Gibraltar, Liechtenstein, Armènia, Macedònia

El calendari de la primera fase inclou sis jornades:

Jornada 1: 6 - 8 de setembre de 2018

Jornada 2: 9 - 11 setembre de 2018

Jornada 3: 11 - 13 octubre 2018

Jornada 4: 14 - 16 octubre 2018

Jornada 5: 15 - 17 novembre 2018

Jornada 6: 18 - 20 novembre 2018

El sorteig de la fase final, que es jugarà entre el 5 i el 9 de juny de 2019, es realitzarà a principis de desembre d'aquest any, quan la UEFA ha de decidir també la seu en la que es disputarà, que serà en un dels quatre països finalistes.