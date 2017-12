La FIFA amenaça de deixar Espanya fora del Mundial

La participació de la selecció espanyola de futbol al Mundial de Rússia 2018 pot córrer perill. A la FIFA no li ha agradat que el govern espanyol hagi interferit en el procés electoral de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) suspenent provisionalment el president Ángel María Villar i amb la intenció de repetir el procés electoral.

Si bé la informació que avançava 'El País' feia referència a una carta enviada per part de la FIFA a la RFEF, des del govern espanyol i del propi ens federatiu matisen que es tracta d'un requeriment per fer una trobada, els propers mesos, i abordar la situació que viu la Federació.

En un comunicat enviat a primera hora de la tarda, la RFEF ha volgut aclarir els fets dient que "la FIFA i la UEFA van mostrar gran preocupació per la situació que viu la Federació Espanyola i tenen interès a fer una trobada el més aviat possible amb les màximes instàncies esportives per tractar la qüestió". El text afegeix que va traslladar aquesta informació al ministre d'Esports, Íñigo Méndez de Vigo, i que aquesta trobada encara no té data. Finalment "desitja" -però no assegura- que la selecció espanyola podrà ser a la cita mundialista.

La situació genera preocupació a l'entorn de la Federació Espanyola, ja que la FIFA i la UEFA podrien considerar que s'han violat els estatuts de la RFEF, que impedeixen taxativament les interferències polítiques a l'organisme. Si això es confirma, podria arribar a ser suspesa de totes les competicions a les quals participa. En aquest cas, la més pròxima seria el Mundial. Aquestes interferències haurien vingut, a ulls de la FIFA i la UEFA, a través del Consell Superior d'Esports (CSD), que és qui va apartar del càrrec Villar perquè estava investigat en el marc de l'operació Soule.

"El Mundial no perilla"

"El Mundial no perilla per a Espanya, que a més a més el guanyarà", ha dit el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. "El CSD ha actuat d'acord amb la llei i amb total transparència", deia el ministre d'Esports, Íñigo Méndez de Vigo, després del consell de ministres d'aquest divendres i ha demanat "tranquil·litat absoluta". "Ara mateix la Federació té un president que funciona correctament. Ja veurem què passa amb aquests temes; els tribunals són el que són i s'han de deixar treballar. No conec la carta, però parlarem amb uns i altres tranquil·lament".

Aquesta informació ha sortit a la llum l'endemà que l'Audiència Nacional frenés la possibilitat que Villar retornés a la presidència, en anul·lar el recurs perquè deixessin de tenir efecte les mesures cautelars que l'aparten provisionalment del càrrec.