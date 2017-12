Guardiola: "Si em volen sancionar per portar el llaç groc, endavant"

En la prèvia del derbi de Manchester entre el City i el United, el tècnic portuguès José Mourinho va qüestionar el llaç groc que llueix des de fa setmanes Pep Guardiola per demanar la llibertat dels presos polítics (els consellers Junqueras i Forn, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez). L'entrenador del United va preguntar-se si és sancionable mostrar un missatge polític al terreny de joc.

Després del partit, que el City ha guanyat (1-2) a Old Trafford, Guardiola ha respost a les insinuacions de Mourinho en anglès. "Si la UEFA, la FIFA o la Premier League em volen sancionar per portar el llaç, endavant. Però ells, especialment els Jordis, són a la presó. Només demanaven votar, no ho oblideu, nois. Porto el llaç groc especialment per dues persones que van defensar alguna cosa com votar. I mentre siguin a la presó tindran el meu suport. Porten més de 60 dies a la presó", ha assegurat l'entrenador.