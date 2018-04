Deu mesos sense antídot contra el Madrid

Deu mesos després de golejar la Juve a la final de la Lliga de Campions disputada a Cardiff, el Reial Madrid va repetir victòria contundent contra la Vecchia Signora (0-3). El campió d’Europa va acabar amb una ratxa del rival italià de 23 partits europeus com a local sense perdre i va deixar l’eliminatòria de quarts de final molt apamada.

Cristiano Ronaldo en va tenir prou amb dos minuts i 47 segons per estrenar el marcador al Juventus Stadium. Isco, jugador amb el qual Zinedine Zidane va repetir l’esquema de Cardiff, va trobar una escletxa per la banda esquerra i va assistir el davanter portuguès, que va superar Gianluigi Buffon al primer toc. De Mattia de Sciglio encara no hi ha notícies per aquella zona. El gol va proporcionar al Reial Madrid el seu escenari somniat, amb un rival obligat a prendre riscos i, per tant, a deixar espais lliures. Tot i que Toni Kroos va enviar una pilota al travesser, la primera part va acabar sense més disgustos per als seguidors italians.

Karim Benzema, que va semblar més lent i imprecís que els seus companys, va ser substituït per Lucas Vázquez. La Juve va tenir les seves opcions per marcar, però Keylor Navas i la poca definició dels jugadors locals van estalviar disgustos a Florentino Pérez. Els millors minuts de l’equip italià van arribar durant un primer tram de la segona meitat en què el Reial Madrid va semblar donar pel bo el resultat i va recular molts metres.

Quan més il·lusions s’estaven fent els seguidors locals, Cristiano Ronaldo va marcar un golàs de xilena (minut 64). El davanter no va desaprofitar una errada infantil de Chiellini i Buffon en la sortida de la pilota i va enviar la pilota a la xarxa. L’acció va provocar els aplaudiments dels aficionats italians. Dos minuts després de la rematada que avui veureu repetida cada cinc minuts, Paulo Dybala va ser expulsat i el partit d’anada va quedar vist per a sentència.

El gol de Marcelo (minut 71) va complicar qualsevol opció de remuntada del Juventus. Sergio Ramos va veure targeta groga i es perdrà el partit de tornada del Santiago Bernabéu. Durant molts minuts va semblar una mala notícia per a l’equip blanc, però veient el resultat final la situació és ben diferent.

El Bayern tomba el Sevilla (1-2)

El Sevilla no va poder contenir el Bayern Munic i va perdre el partit d’anada al Sánchez Puzjuán (1-2). Navas (minut 37), en pròpia porteria, i Thiago (68) van capgirar el gol inicial de Sarabia (32).e