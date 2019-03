Llista de circumstàncies per a la selecció catalana

S’ha fet esperar, però ja hi ha llista oficial de 20 jugadors, amb possibilitat d’incrementar-la a 22. Gerard López ha presentat aquest migdia, a la seu de la Federació Catalana de Futbol, la llista definitiva de convocats pel partit que enfrontarà a la selecció catalana i a la de Veneçuela el proper dilluns 25 de març a l’Estadi de Montilivi.

Després que el Valladolid es fes enrere en la seva intenció de cedir Masip i Alcaraz, al·legant que en la situació esportiva en què es troben, rondant el descens, no es poden permetre perdre jugadors per un amistós, també el Rayo i l’Osca s’han apuntat al mateix carro i han decidit adoptar la mateixa postura. L’Osca ha anunciat aquest migdia que els seus jugadors catalans, Enric Gallego i Àlex Gallar, no aniran convocats per la selecció catalana, al·legant els mateixos motius que Valladolid i Rayo. Aquest fet ha portat de corcoll a l’equip tècnic de la selecció catalana absoluta, que ha hagut d’endarrerir tres quarts d’hora la presentació oficial de la llista perquè estaven pendents de les últimes confirmacions.

La llista té marcat accent gironí. El tècnic català ha volgut obsequiar als amfitrions amb la presència de quatre futbolistes del Girona FC: la ja coneguda d'Àlex Granell, Marc Muniesa, Aleix Garcia i Pere Pons. També n’aportarà quatre l’Espanyol, per només un del Barça. Els futbolistes blanc-i-blaus seran Dídac Vilà, Óscar Melendo, Víctor Sánchez i Sergio García, mentre que l’únic blaugrana que ha entrat a la convocatòria és Gerard Piqué, "el millor central del món" segons el seleccionador català.

La resta de la llista la completen dos porters, Edgar Badia, de l’Elx i Isaac Becerra, del Nàstic; Marc Bartra (Betis), Martín Montoya (Brighton), Aleix Vidal (Sevilla) i Marc Cucurella (Eibar) en defensa; Joan Jordán (Eibar), Oriol Romeu (Southampton) i Xavi Hernández (Al-Sadd); Bojan Krkic (Stoke City) i Marc Cardona (Eibar) a la davantera tanquen la llista.

📋 Convocatòria de la Selecció Catalana Absoluta per al #CatalunyaVeneçuela, a manca de la confirmació dels dos futbolistes que completaran la llista en substitució dels jugadors de la SD Huesca

(📍Montilivi, 25/03) #SeleccionsCAT #SomFutbol #SomFederació pic.twitter.com/VxizwGbTqU — Fed Cat Futbol (@FCF_CAT) 20 de març de 2019

Gerard López ha reconegut que ha estat la llista “més complicada” que ha hagut de fer. “Les últimes 24 hores han estat una bogeria”, ha reconegut. “Per Nadal depenia més dels nois que dels clubs. En aquest tram de temporada, hi ha clubs que s’estan jugant coses molt importants”, ha dit, al mateix temps que expressava el seu respecte cap a les decisions de tots aquests clubs: “Em poso a la pell dels seus entrenadors i ho entenc. I com que ho entenc ho respecto. Tothom té la llibertat de decidir i mirar pels seus interessos”, ha afegit.

El seleccionador també ha explicat els motius pels quals Sergio González, entrenador del Valladolid i ajudant de Gerard a la selecció catalana, ha decidit no assistir al partit: “Una vegada el club prohibeix que els jugadors no poden venir, ell entén que si els jugadors no vénen, ell tampoc”, en part, per no generar un greuge comparatiu amb la utilització de jugadors d’equips que poden ser rivals directes en la lluita per la permanència.

Des de la Federació es creu que els motius de totes aquestes decisions no responen a motius polítics, sinó estrictament esportius. També han passat de puntetes per sobre de les reivindicacions polítiques, de les quals es desmarquen i se centren, únicament, a l’organització d’un partit de futbol “molt important per tots els catalans”.

Homenatge a Xavi

Gerard López ha valorat molt positivament la predisposició de jugadors com Xavi i Piqué de participar en aquest partit: “Són dos noms importantíssims perquè aquest partit sigui un èxit. Seran, juntament amb Bojan i Sergio, els líders d’aquest equip”, ha dit. Gerard també ha avançat que abans del partit es prepararà un homenatge a Xavi en motiu del que serà el seu últim partit amb la selecció catalana.

També s’ha mostrat satisfet per poder enfrontar-se a una selecció del nivell de Veneçuela, que es troba en plena preparació de la Copa Amèrica d’aquest estiu i ha explicat que cuidaran a tots els jugadors “el millor possible perquè no hi hagi cap tipus de problema”.

Futbolísticament, Gerard ha dit que intentarà adaptar el dibuix tàctic en funció dels jugadors que tingui finalment, però que preveu sortir amb una defensa de tres: “Amb la selecció m’agrada jugar amb un 3-4-3. Sense Tello i Deulofeu, que són jugadors que et poden obrir el camp, segurament jugarem sense extrems. Hem d’acabar de veure de qui disposarem finalment en atac”, ha explicat.