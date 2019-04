El Madrid de Zidane tampoc funciona i cau a Mestalla (2-1)

Zidane va deixar ahir a Mestalla endarrere els experiments que va fer diumenge en la victòria in extremis contra l’Osca i el seu equip de teòrics titulars, lluny de millorar, va rebre dues bufetades en forma de gol d’un València a l’alça (2-1). Guedes va obrir la llauna al minut 35 amb un xut ajustat al pal dret en que Keylor, titular ahir al lloc que el fill de Zidane, Enzo, va ocupar diumenge, hauria pogut fer més. Garay, a set minuts pel final, va rematar imperial un córner servit al cor de l’àrea per Parejo i va segellar la victòria. A remolc, els blancs van buscar l’èpica, però el VAR va anul·lar un penal a Bale per fora de joc les acaballes i un gol de Benzema va maquillar el resultat en l’última acció del partit.

El Madrid de Zidane va evidenciar els símptomes que l’equip blanc ha mostrat al llarg d’una temporada per oblidar: manca de gol i fragilitat defensiva. Novena derrota a la Lliga d’un equip deprimit, que ocupa el tercer lloc a 13 punts del Barça, mentre que el València acumula 17 partits seguits sense perdre i se situa només a un punt dels llocs d’accés a la Champions. “Teníem el control del partit, però ells han marcat en la seva primera oportunitat. Hem treballat, però al final el futbol és el gol, i ells han fet el segon i nosaltres hem marcat massa tard. No estem bé, però les sensacions de treball són bones”, va valorar Casemiro després de la derrota.e