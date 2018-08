El Madrid aposta per sumar gol amb Mariano

El Reial Madrid sí que fitxarà abans del final del mercat estival. El club blanc ha decidit repescar Mariano Díaz, encara a les files de l’Olympique de Lió. A falta de confirmació oficial, el davanter jugarà a les ordres de Julen Lopetegui, no a Sevilla. Andalusos i francesos van arribar dilluns a un principi d’acord. El traspàs s’havia fixat en uns 30 milions d’euros fixos i una sèrie de variables. Aquí, quan tot estava pràcticament tancat, va entrar ahir el Madrid. El club de Florentino Pérez tenia una opció de tempteig sobre el futbolista si era venut a un tercer equip.

Va ser un dels acords que va assegurar-se quan el va vendre fa exactament un any al Lió. Els madrilenys tenien 48 hores per moure peça i van decidir apostar ràpid per Mariano. Ho va confirmar ahir el mateix president del Sevilla, José Castro: “Ens han informat que aprofitaran aquesta opció”. Julen Lopetegui segueix pensant que el seu equip necessita gol. Karim Benzema està massa sol com a davanter centre. Borja Mayoral i Raúl de Tomás (que podria marxar cedit) no acaben de ser unes alternatives reals. Dos jugadors de perfil jove i sense experiència de primeríssim nivell no sembla un pla B a l’altura de les aspiracions del Madrid. Mariano arribarà al Santiago Bernabéu per fer d’Álvaro Morata. L’ara jugador del Chelsea va ser clau en el rol de secundari la temporada del doblet Lliga-Champions de Zinedine Zidane.