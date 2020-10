El Madrid rellisca a la Champions i engrandeix la crisi abans del clàssic

El Reial Madrid arribarà al clàssic del Camp Nou en la primera crisi identitària del capítol dos de Zinedine Zidane com a cap de funcions a la banqueta del campió de la Lliga. La derrota a l’última jornada estatal contra el Cadis va agafar ahir una transcendència perillosa al debutar amb derrota a la Lliga de Campions contra el Xakhtar amb una convocatòria de circumstàncies i les baixes per positius de coronavirus (2-3). Dos partits i la falta de competitivitat com a fil conductor, perdent el comodí de la relliscada en el dia 1 i obrint encara més les opcions de classificació en el grup.

El conjunt blanc haurà de millorar si no vol un ensurt encara més gros. Contra el Xakhtar no va ser capaç d’imposar-se, línia per línia. Les rotacions pensant en la visita al Barça de Ronald Koeman van accentuar el desgast de l’ordre tàctic. L’aposta estratègica en va ser la condemna. El Madrid de Zidane només sap funcionar si té un pla B de nivell. Ara no és el cas. Els ucraïnesos van ser millors fent-se forts en defensa, sense cedir espais i aprofitant les errades rivals per fer mal a la contra. No va necessitar més, perquè aquest era el punt d’exigència, massa discret per als partits amb l’himne del torneig més prestigiós de l’esport rei. Víktor Korniyenko va posar la primera pedra en un contraatac amb inferioritat numèrica. Era el quart avís clar. Thibaut Courtois era el millor del partit. Ja no és notícia. El belga no va poder evitar el primer gol de Tetê després de la cursa de Korniyenko des de la banda dreta fins al balcó de l’àrea contrària, sense oposició.

Reacció a mitges

El descans de Sergio Ramos va sortir car. Les facilitats van ser una tònica que va fer que el Madrid marxés al descans amb un 0-3 en contra històric en el primer partit continental de la Ciutat Esportiva de Valdebebas. Raphael Varane primer en pròpia porta i Solomon després arrodonien la sensació caòtica i forçaven la política poc intervencionista de Zidane, que va trobar arguments per a la reacció amb el moviment fàcil de l’entrada de Karim Benzema. L’atac només funciona si el davanter francès forma part de l’onze. La millora va ser progressiva. Luka Modric es va inventar l’1-3 amb un toc de genialitat per obrir el partit. L’aposta per fer que Vinicius tingués minuts va ser una empenta extra. El brasiler va reclamar protagonisme signant el 2-3. Tot es posava de cara per a la remuntada. El Madrid va estar a punt d’aconseguir-la. Va ser el VAR qui irònicament va evitar-la al temps de descompte per un fora de joc posicional. Sorpresa, derrota i prèvia complicada abans de jugar contra Leo Messi.