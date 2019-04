El Manchester United perd i s'allunya de la zona Champions

El Manchester United es fa petit quan visita el camp del Wolverhampton. Aquest dimarts, ha tornat a caure a la Premier League, en el partit avançat de la jornada 32, en el mateix estadi on va quedar eliminat de la FA Cup i pel mateix resultat (2-1) . El duel s'ha disputat entre setmana perquè aquest diumenge els Wolves juguen precisament la FA Cup contra el Watford, de manera que jugar aquest dimarts era l'única opció viable per disputar el matx.

El tècnic dels diables vermells, Ole Solskaer, ha introduït fins a sis canvis respecte l'equip que va vèncer al Watford fa tres dies, entre ells Lingard i Lindelof, posant la mirada al partit d'anada de vuitens de final contra el Barça. Si no volia perdre l'estela dels equips que lluiten per entrar a la zona de Lliga de Campions la temporada que ve, l'United no podia fallar. I amb aquesta intenció ha sortit a la gespa del Molineux Stadium, amb intensitat i amb voluntat de tenir la possessió de l'esfèric. Als 13 minuts, un xut ras al pal llarg des de fora de l'àrea de McTominay s'ha introduït al fons de la porteria significant el primer gol del partit i, també, el primer del jove jugador amb la samarreta de l'United.

En una jugada aïllada, quan els diables vermells buscaven sentenciar amb un segon gol, Diogo ha tornat l'equilibri al marcador anotant fàcilment a passada de Raúl Jiménez després d'una errada de la defensa visitant. A partir d'aquest moment, quan més a prop estava el segon de l'United, el partit s'ha obert, però el marcador no s'ha mogut més fins a la mitja part.

A la segona, una entrada inexplicable tenint una targeta groga ha propiciat l'expulsió del jugador de l'United Ashley Young. Un fet que ha canviat el partit i que han aprofitat els locals per tancar a l'àrea al Manchester. A falta d'un quart d'hora pel final, Raúl Jiménez ha aprofitat una pilota penjada a l'àrea per fer rebotar la pilota en Smalling i anotar un gol que ha estat definitiu per sumar els tres punts pel seu equip i per apartar als de Manchester de la zona Champions. Els de Solskaer, propers rivals del Barça a la Champions, ara són cinquens, empatats a punts amb el Tottenham, però amb un partit més.