Marcelo reconeix un delicte fiscal i pagarà a Hisenda prop de mig milió d'euros

El futbolista del Reial Madrid Marcelo ha reconegut aquest dimarts davant el jutge un delicte fiscal per defraudar Hisenda 490.917,70 euros en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2013 i s'ha compromès a pagar aquesta quantitat.

Fonts jurídiques han informat a Efe que Marcelo ha comparegut aquest dimarts durant tot just deu minuts davant el jutjat d'instrucció número 4 d'Alcobendas (Madrid) arran de la denúncia que la fiscalia va presentar contra ell. Després d'aquesta diligència, Marcelo haurà de consignar al jutjat la quantitat que se l'acusa d'haver defraudat, 490.917,70 euros; a partir de llavors l'Advocacia de l'Estat, la fiscalia i la seva defensa elaboraran un escrit de conformitat. Aquest escrit serà exposat davant del jutge quan es fixi la data per al judici oral i en seu judicial serà ratificat, segons la mateixa font.

El ministeri públic acusava el futbolista brasiler d'haver creat una estructura societària per ocultar les rendes percebudes per l'explotació dels seus drets d'imatge. Amb l'objectiu de buscar "un benefici fiscal il·lícit", el jugador va ocultar en les seves declaracions de 2011, 2012 i 2013 les quantitats cobrades per aquests drets d'imatge. De fet, després de la declaració de l'exercici del 2013, el setembre de l'any següent Hisenda va retornar a Marcelo 10.258,34 euros.

En el procés, una de les societats que formen part de l'entramat (Chaterella Investors Limited) va obtenir el 2011 i 2012 rendes facturades al Reial Madrid que van ocasionar un perjudici a la hisenda pública de 100.476 euros i 101.615, respectivament. No obstant això, aquestes quantitats són inferiors als 120.000 euros a partir dels quals es considera un delicte contra la hisenda pública. Però l'any 2013 la societat Birsen Trade, SA va obtenir unes rendes de 1.168764,38 euros "aparentment" derivades dels drets d'imatge del jugador facturades al Reial Madrid, a Adidas i a Panini que no es van ingressar a la base imposable de l'IRPF, cosa que va ocasionar un perjudici a Hisenda de 490.917,70 euros.