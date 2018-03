El PSG desmenteix que Neymar hagi demanat un augment de sou per quedar-se al club

El París Saint-Germain ha desmentit aquest diumenge que el brasiler Neymar hagi demanat un augment de salari com a condició per quedar-se al club francès la temporada que ve, segons informa la web del diari 'L'Équipe'.

L'entitat, propietat d'un fons de Qatar, ha sortit així al pas de la informació difosa aquest diumenge pel diari britànic 'The Times', segons la qual el jugador, pel que el PSG va pagar 222 milions d'euros, ha demanat cobrar 54 milions d'euros anuals, davant dels una mica més de 40 milions del seu contracte actual. El rotatiu assenyala que el brasiler ha posat aquesta condició per continuar, davant de les ofertes que té de grans equips, com el Reial Madrid.

El jugador i el seu pare i agent van fer aquesta petició al president del club, Nasser al-Khelaifi, durant la visita que aquest li va fer aquesta setmana al Brasil, on es recupera d'una lesió que el manté allunyat dels terrenys de joc.

'L'Équipe', per la seva banda, afirma que el club ha desmentit aquesta informació. Segons el diari francès, Neymar, que va signar un contracte amb el PSG fins al 2022, cobra en l'actualitat una mica més de 3 milions d'euros bruts al mes.