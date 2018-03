Pablo Machín: “La realitat supera la ficció”

És un any especial. A Montilivi, ho sap tothom. També un Pablo Machín que continua mostrant símptomes de viure el millor moment dels quatre anys que porta a la banqueta del Girona. “Sembla que arribés ahir però, quan hi penso, no és així. Estic orgullós d’haver dissipat els dubtes que hi havia sobre la meva persona. Aquell entrenador que va fer bé les coses al Numància mereixia l’oportunitat de continuar-ho mostrant. Me la van donar i l’he sabut aprofitar”. L’afició l’ha rebut amb un mosaic a la seva persona impressionant. “Ha estat una sorpresa, entenc que és a causa de la implicació que he mostrat des de la meva arribada. No vull ser protagonista, assumeixo que és la data però els futbolistes són qui ho fan possible. El mèrit és seu. Estic molt satisfet del meu treball però no sóc qui per dir si sóc l’entrenador revelació. Vull parlar de què el Girona és l’equip revelació”.

La pissarra ha estat clau en la consecució dels tres punts. Primer Stuani i després Juanpe han aprofitat l’estratègia per decantar la balança. “Sempre ha estat important, estadísticament es fan molts gols a pilota aturada. El percentatge de treball varia segons les setmanes, no és una activitat que agradi molt assajar. Els futbolistes veuen que dóna fruits i s’involucren, ja vam guanyar així contra el Celta. Ho podem treballar però necessitem tenir les peces adequades, com Granell, Juanpe, Ramalho... “. El tècnic sorià dormirà, fins diumenge, en la sisena posició. Per fregar-se els ulls. “Se m’acaben els adjectius, la realitat supera la ficció. Hem de viure el moment i gaudir-lo, especialment l’entorn”.

És el millor moment del curs. El Getafe (1-0), el Las Palmas (6-0), l’Athletic (2-0), el Leganés (3-0), el Celta (1-0) i el Deportivo (2-0) són les víctimes d’una sèrie de sis victòries consecutives a Montilivi, amb un balanç favorable de 15 gols a favor i cap en contra. “Registre en mà és inqüestionable, també en la confiança i la solvència. Però no passem pel nostre millor moment de joc. Hi ha hagut partits que hem jugat millor i no hem tingut tants fruits, som solvents i madurs. Sabem com s’han de guanyar els partits, els tècnics ho expliquem i els futbolistes ho porten a terme. Si s’hagués necessitat donar una marxa més, estàvem capacitats per fer-ho. Ha estat un partit efectiu i més plàcid del que es podia intuir”. Les cames encara no pesen. “Quan el cap funciona, les cames hi van. Si tenim un repte entre cella i cella, competirem amb més fam i força. No estem sisens per casualitat, recollim els fruits del treball d’anys enrere. Tenim benzina per acabar la lliga, serà la mentalitat la que marqui la diferència”

El proper repte? Visitar el Santiago Bernabéu. “Deixeu que gaudim d’avui i passi el cap de setmana, ja tindrem temps de pensar-hi. L’obligació era guanyar avui, allà només ens podem exigir competir. Si això succeeix, pot passar qualsevol cosa”. Machín ha agraït les paraules de Pep Guardiola, un fet que desconeixia. “Quan ho ha dit? Ja ens coneixen, doncs. Per a mi, és un orgull que el millor entrenador del moment digui això. Hi ha molta gent al darrere que no es veu i la cara visible són els futbolistes. M’omple d’orgull i esperem que ens feliciti a final de temporada” ha conclòs.