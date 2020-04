Presó domiciliària per a Ronaldinho

El jutge Gustavo Amarilla ha decidit concedir presó domiciliària a Ronaldinho i al seu germà Roberto de Assis a l'Hotel Palmaroga, un recinte situat al centre d'Asunción. El futbolista, que tindrà custòdia policial permanent, haurà de dipositar una fiança d'1,6 milions de dòlars.



L’exjugador del Barça Ronaldinho Gaúcho portava dies a l’Agrupación Especializada, unes instal·lacions propietat del govern paraguaià als afores d’Asunción reconvertides en presó fa uns anys per a interns especials. Acompanyat de polítics corruptes, testimonis protegits o narcotraficants, el brasiler ha viscut uns dies estranys, ja que les autoritats han permès que els admiradors li portin menjar, com ara pizzes o carn, en les hores de visites programades. Ronaldinho, que va arribar a les instal·lacions emmanillat i acompanyat del seu germà Roberto de Assis, va acabar fent-se selfies amb policies, presenciant un torneig de futbol sala al pati de la presó i passant estones amb Carlos Gamarra, un exjugador internacional paraguaià que el va visitar per fer-li companyia.