El Reial Madrid naufraga contra el Xakhtar (2-0) i pot caure a la fase de grups de la Champions

El naufragi del Reial Madrid tampoc s'atura a la Lliga de Campions. El conjunt blanc, que ja va perdre a la primera volta contra el Xakhtar Donestk -llavors els ucraïnesos tenien gairebé una desena de baixes-, ha tornat a caure amb la mateixa pedra (2-0) i, si el Borussia Mönchengladbach guanya aquesta nit (21 h) l'Inter, no dependrà de si mateix en la darrera jornada per classificar-se per als vuitens de final.

Si els alemanys guanyen aquesta nit l'Inter, els de Zinedine Zidane estarien virtualment eliminats, ja que en l'última jornada els italians ja estarien eliminats com a cuers de grup, per tant, no es jugarien res, i si el Xakhtar guanyés el conjunt d'Antonio Conte en la darrera jornada, passarien els ucraïnesos i no el Madrid. Si el Mönchengladbach perd amb l'Inter, el Reial Madrid sí que dependria de si mateix en la darrera jornada, que enfrontarà blancs i alemanys a Madrid.

En el retorn de Karim Benzema, els blancs han fet una bona primera part, en què Asensio ha enviat una pilota al pal, però s'han mostrat incapaços de mossegar el Xakthar, conjunt que no destaca precisament per la seva fiabilitat defensiva (han encaixat 12 gols en cinc partits a la fase de grups). Per contra, els ucraïnesos han castigat el conjunt blanc en dos contraatacs a la segona meitat que han mostrat les vergonyes de la precària defensa blanca, que plora l'absència del lesionat Sergio Ramos.

Dentinho, primer, i Solomon, després, han castigat els blancs que han sigut incapaços de reaccionar en tota la segona meitat. En la diana del brasiler, fins a tres defensors blancs s'han quedat mirant amb parsimònia com el davanter del Xakhtar aprofitava una errada de Mendy i Varane per obrir la llauna. El segon i definitiu gol dels ucraïnesos ha sigut lliçó de potència i definició de Solomon, que després d’una conducció veloç ha superat Thibaut Courtois amb un xut ajustat a la base del pal. Ha sigut la sentència que confirmava que aquesta versió del Reial Madrid de Zidane no té ni futbol, ni solidesa defensiva, ni épica per remuntar.