El Reus visita el Carlos Tartiere sense marge d'error

El Reus Deportiu visita aquest diumenge (18 h, LaLiga123 TV) al Carlos Tartiere amb l'objectiu de mesurar les forces davant el Real Oviedo, conjunt instal·lat a la mitja taula, i sumar tres punts que l'allunyin de la zona de descens. Els catalans afrontaran el duel amb gairebé la totalitat de la plantilla disponible, ja que l'única baixa serà la de David Querol, lesionat de llarga durada.

El central Mikel Villanueva està completament recuperat de la distensió del lligament lateral del genoll esquerre que va patir a l'estadi dels Jocs Mediterranis fa set setmanes i podria tornar a l'onze per acompanyar a la rereguarda Jesús Olmo i a Alejandro Catena. També està de tornada el lateral dret Shaq Moore, que s'ha incorporat als entrenaments del Reus després de passar per la selecció d'Estats Units. Tot això ajudarà a que el conjunt tarragoní pugui tornar a alinear un onze titular format únicament per futbolistes del primer equip, circumstància que es va produir la setmana passada per primera vegada en tota la temporada en la dolorosa derrota contra la UD Extremadura (1-4).

Pel que fa a la resta de l'equip, no es preveuen novetats, amb Edgar Badia sota pals, Borja Herrera al lateral esquerre i els centrecampistes i els davanters habituals. El trio de pivots format per Juan Domínguez, Gus Ledes i Mario Ortiz és innegociable, igual que la davantera que proposa el tècnic reusenc, Xavi Bartolo, amb Fran Carbia i Miguel Linares al capdavant.