El River-Boca començarà amb retard pel llançament de pedres i gas pebre a l'autocar de Boca

La tornada de la final de la Libertadores entre River Plate i Boca Juniors prevista per aquest dissabte a la nit (21 h, hora catalana) ha estat ajornada a les 22 h per culpa del llançament de pedres i de gas pebre per part dels aficionats del River a l'autocar amb els jugadors del Boca. Fins a sis futbolistes de Boca han vomitat al vestidor, afectats pel gas pebre. Alguns, també han patit ferides degut als vidres trencats.

Así fue el ingreso de #Boca al Monumental. "Nos tiraron de todo", habían dicho los jugadores. pic.twitter.com/DZhCd552nN — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 24 de novembre de 2018

"Ens han tirat tot", ha dit el capità de Boca, Pablo Pérez, al canal Fox Sports. "Ha estat molt confús i les forces de seguretat han quedat desbordades. Per protegir-nos, els agents de seguretat han utilitzat gasos lacrimògens", ha explicat el directiu de Boca, César Martucci. L'autocar de Boca ha entrat al Monumental amb diversos vidres trencats.