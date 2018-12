River Plate guanya a la pròrroga la final de la il·lusió i la vergonya (3-1)

La violència de les màfies de les barras bravas embruten el futbol argentí fins al punt que la final de la Copa Libertadores s’ha allargat quatre setmanes i es va acabar jugant a Madrid. Evidenciant, així, els problemes que no aconsegueix superar la societat argentina. Aquesta és la creu. La cara la posen el misticisme del futbol argentí, la seva màgia, l’amor pur a uns colors i la passió en el seu instint més primari: les llàgrimes d’alegria vessades en celebrar gol o les de la tristesa en encaixar-lo. Son els ingredients embolcallaven la final entre Boca Juniors i River Plate que es va disputar ahir al Santiago Bernabéu, amb espectadors de luxe com Leo Messi, i que va desfermar en una explosió d’emocions tenyides de blanc-i-vermell amb el golàs de Juan Quintero a la segona part de la pòrroga i la diana final de Pity Hernández que va donar a River la seva quarta Libertadores.

El primer gol de la final va ser de Boca i va arribar a les portes del descans en un contraatac que va culminar Dario El Pipa Benedetto. Els dos centrals de River van fallar i el davaner xeneize va definir a les mil meravelles. El Pipa va celebrar el gol amb els injectats en sang i va dedicar una mirada desafiant als defensors de River que acabava de deixar en evidència. Després del descans, River va sortir a capgirar el marcador. Els milionarios tenen més futbol que el seu etern rival, però Boca té una rauxa ofensiva díficil d’aturar amb futbolistes com els joves de 22 anys Cristian Pavón i Sebastián Villa i el golejador, tant en l’anada com ahir, Darío Benedetto. Amb River bolcat a l’atac, la polèmica no va tardar: el porter de Boca, Esteban Andrada, va fer caure dins de l’àrea el davanter referència de River, Lucas Pratto. L’acció va ser revisada pel VAR, que va determinar falta de l’atacant, malgrat les protestes dels jugadors de River.

Poc després, el mateix Pratto, exjugador de Boca, va contestar al VAR amb un bon gol desprès d’una gran jugada de River que empatava el partit. Com el seu rival Benedetto, Pratto ja havia marcat en l’anada. Amb l’empat, el partit es va obrir amb un parell d’ocasions a banda i banda, però també es va embrutir, amb entrades dures per parts dels dos conjunts i amb moltes interrupcions que van alentir el joc fins a la pròrroga. El temps extra va començar amb l’expulsió del migcentre Wilmar Barrios, que va veure la segona groga per dues entrades tan absurdes com dures. Acte seguit, el tècnic de River, Marcelo Gallardo va afegir pòlvora amb l’entrada del punta Julián Álvarez.

Els milionarios van acabar imposant la seva superioritat gràcies a un gran xut des de la frontal de Juan Quintero a menys de 10 minuts pel final. Boca va lluitar amb tot el seu cor fins al final i Leonardo Jara va enviar un xut al pal en l’últim minut de partit. Còrner i, al contraatac, gol de Pity Hernández a porteria buida. River era el campió.

Retirada de mocadors grocs

A diferència del que va passar en el duel que s’havia de disputar al Monumental, en què el partit es va haver de suspendre i ajornar perquè diversos aficionats radicals de River van llençar pedres a l’autocar de Boca Juniors i la policia va intervernir llançant gas pebre que va afectar als jugadors xeneizes, ahir no hi va haver cap incidient violent de magnitud a Madrid.

La ciutat es va preparar amb un dispostiu de tres anells de seguretat al voltant del Bernabéu i amb el desplegament de més de 4000 agents de seguretat. La jornada va deixar un moment absurd quan, en un dels controls d’accés a l’estadi, un dels agents de seguretat va obligar a aficionats de Boca a llençar mocadors de color groc, un dels colors característics (junt amb el blau) de l’equip xeneize. Els aficionats, incrèduls, va haver de llançar el mocador en un petit contenidor on ja n’hi havia d’altres de color groc, el mateix color amb què s’identifica la denúncia i es reclama la llibertat dels presos polítics catalans i el retorn dels exiliats. L’ incident va ser captat en vídeo i compartit a les xarxes per la SER.