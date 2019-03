Sergio García superarà Sergio González com a jugador amb més partits amb la selecció catalana

El davanter de l'Espanyol Sergio García es convertirà en el jugador que més vegades ha vestit la samarreta de la selecció catalana absoluta de futbol si juga avui contra Veneçuela. Després de la roda de premsa que han ofert el mateix García i el seleccionador català, Gerard López, tot indica que l'espanyolista no només jugarà sinó que ho farà d'inici i lluint el braçal de capità.

Amb el partit d'avui, Sergio García superarà a un altre exespanyolista, Sergio González, actual tècnic del Valladolid i, en condicions normals, ajudant de Gerard López a la selecció catalana. González, en veure la decisió del seu club de no cedir els dos jugadors catalans per a l'amistós que enfrontarà aquest dilluns al vespre Catalunya i Veneçuela (21 h, TV3), va decidir seguir els seus passos i no desplaçar-se fins a Girona, per la qual cosa avui no acompanyarà el combinat català a terres gironines. Actualment, García i González encapçalen la llista amb 13 partits cadascú. Amb el d'avui, García se situarà amb 14 internacionalitats, més que ningú altre. En aquests 13 partits ha aconseguit, de moment, 8 gols.

Després d'un suau entrenament previ al partit a la mateixa gespa de l'escenari del partit d'aquest vespre, Montilivi, Sergio García, que va ser cridat a última hora per les baixes que ha patit la selecció, ha mostrat les seves ganes que la pilota comenci a rodar: "Tots tenim moltes ganes que comenci el partit per poder enfrontar-nos a Veneçuela". Sobre el rècord que pot assolir, García ha dit que per a ell és motiu de "gran orgull", ja que "sempre és un honor defensar aquesta samarreta": "Espero que gaudim al màxim d'aquest partit. Sempre és bonic poder ajuntar-nos amb companys amb els quals portem jugant junts diversos anys", ha afegit.

L'absència de Xavi Hernàndez

El seleccionador, per la seva part, ha volgut justificar l' absència d'última hora de Xavi Hernàndez, el que havia de ser un dels caps de cartell del combinat català: "Ho hem portat personalment ell i jo, i hem parlat fins a l'últim moment. Ell ha sortit fa poc d'una lesió i avui no podrà ser amb la selecció per motius esportius del seu club", ha recalcat.

Gerard López també ha aprofitat per destacar l'"ambient magnífic" que hi ha al vestidor, cosa que creu que es reflectirà a la gespa: "Tots els jugadors de la selecció estan il·lusionats al màxim; tenim futbolistes de talla mundial i estem preparats per competir al màxim davant un rival important", ha dit. Més enllà del resultat, López espera que sigui "la festa del futbol català", on els jugadors se sentin "al més còmodes i protegits possible". Una festa que omplirà Montilivi de gom a gom, perquè a les taquilles ja s'ha penjat el cartell d'entrades esgotades.