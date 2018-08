Seydou Doumbia és el davanter escollit pel Girona

El Girona tindrà el davanter que buscava: Seydou Doumbia. L’ivorià, que farà 31 anys al desembre, era objecte de desig de Quique Cárcel des de l’estiu passat, però l’alt salari i l’aparició de l’Sporting de Portugal van frenar una incorporació que en les pròximes hores serà una realitat. Eusebio, mancat de recursos a la part ofensiva que permetin oxigenar la presència de Stuani i Lozano i amb un ull posat en el present més immediat de Portu, podrà comptar amb un futbolista que té el gol entre cella i cella. La trajectòria de Doumbia així ho avala: tant en el Basilea suís -21 gols en 34 partits-, el CSKA de Moscou rus -95 en 150- o el mateix Sporting portuguès -8 en 29-, no ha dubtat en afusellar la porteria contrària. En total, els registres de Doumbia s’eleven fins als 194 gols en 345 partits, comptant també les èpoques dolentes, com a la Roma, on Dzeko i Salah van barrar-li el pas. El club italià, que va pagar uns 15 milions el 2015 i el va cedir a l’Sporting ara fa un any, el va vendre definitivament durant el mercat d’hivern per un preu aproximat de tres milions d’euros. El principal dubte, en aquests moments, és si arribarà lliure o a préstec.

L’arribada de Doumbia, que pot actuar com a nou de referència però té un perfil més semblant al de segon punta, una posició que amb Portu i Roberts semblava ben coberta, serà la sisena operació que tanca el Girona en aquest mercat d’estiu. Emissaris del club gironí van viatjar fins a Portugal per tancar un acord que tranquil·litza, en petita mesura, l’entorn blanc-i-vermell, amb la por al cos per la possible sortida de Portu al Sevilla en l’última setmana de mercat. El murcià i Juanpe són objecte de desig de Pablo Machín, que ha vist com el Girona refusava les ofertes presentades perquè no arribaven al preu que exigeix Quique Cárcel. Fins i tot, el Sevilla estaria disposat a incloure futbolistes –es parla de Muriel, Ganso o Arana- per mirar de reduir el cost total, superior als 30 milions d’euros. Per la seva part, tampoc es pot descartar que arribi un club amb la intenció de pagar la clàusula de Stuani, suplent contra el Madrid a causa d’unes molèsties musculars.

El Girona, que ha sumat un punt en les dues primeres jornades de Lliga i s’ha instal·lat a la part baixa de la classificació, jugarà divendres a Vila-real amb la finestra de fitxatges encara oberta. De fet, el tancament està previst 15 minuts després de la fi del partit. Quique Cárcel, que vol tenir-ho tot lligat dijous, està pendent d’alguna arribada més sempre que no hi hagi sortides inesperades, un fet que obligaria a ampliar la xifra de reforços. L’objectiu principal en aquests moments és evitar la marxa dels actius més importants d’Eusebio, aquells que van meravellar en l’estrena del conjunt gironí a Primera.