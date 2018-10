Subvenció per a embarassades i ajuda per a la guarderia

La Federació Espanyola de Futbol ( RFEF) ha posat damunt la taula una bateria de mesures per millorar la situació de la dona futbolista. Una de les propostes passa per facilitar l’accés a subvencions a les jugadores que es quedin embarassades i, també, ajudar per a les despeses de guarderia.

És una mesura que l’organisme que ara presideix Luis Rubiales porta dos mesos estudiant, juntament amb l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), i que trencaria una de les barreres històriques de la dona a l’esport.

Als Estats Units s'han fet populars els casos de Christie Rampone, Amy Rodríguez, Stephanie Cox o Shannon Box, internacionals que van haver d'aturar la seva carrera per ser mares. La Federació nord-americana és una de les pioneres en donar suport a les mares futbolistes i ha subvencionat cangurs durant els entrenaments o concentracions, i ha permès als fills viatjar amb les seves mares als desplaçaments de seleccions. En la seva política salarial amb les jugadores internacionals dins de la Women's National League, l'embaràs no excloïa la futbolista de percebre la nòmina que li corresponia com a seleccionable. Seguia la mateixa lògica que amb les jugadores lesionades.

La idea ha sorgit del Comitè de Futbol Femení, presidit per Rafael del Amo, i acompanya a altres propostes, com ara la d’establir un salari mínim interprofessional, que és una de les reivindicacions més defensades per les jugadores de la Lliga Iberdrola.