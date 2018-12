Valuós empat de l'Espanyol al camp de la Reial Societat (0-0)

Valuós empat el que ha aconseguit aquest diumenge l'Espanyol al camp de la Reial Societat. Les de Joan Bacardit, que han jugat gairebé tota la segona part amb una jugadora menys a causa de l'expulsió de Dulce per doble amonestació, han aconseguit sumar un punt.

El partit ha sigut molt igualat, amb opcions a les dues àrees per obrir el marcador. Les locals han sortit disposades a encarrilar el partit, però la portera de les blanc-i-blaves, Mariajo, ha tingut un gran dia. I és que fins i tot ha aconseguit aturar un penal durant el segon temps. Per part local, Quiñones també ha sigut la protagonista, evitant el gol de les visitants en més d'una ocasió.

Elba per partida doble i Paula Moreno podrien haver avançat les periquites abans del descans, però no han estat de sort. Després del descans, quan s'havien disputat deu minuts, Dulce ha sigut expulsada per doble amonestació. Mariajo ha salvat l'equip aturant un penal, però, amb una jugadora menys, les barcelonines han hagut de defensar el resultat i intentar sorprendre el seu rival a la contra. Paula Moreno, de fet, ha topat amb el travesser en el que ha sigut el millor intent de les de Bacardit en el segon temps.

Amb l'empat, l'Espanyol no pot avançar la Reial, el seu rival d'aquest diumenge, i acaba la jornada en l'onzè lloc, amb 14 punts sumats, un menys que la Reial.