El Vila-real no pot remuntar i cau eliminat de l'Europa League (0-1)

El Vila-real ha caigut eliminat de l'Europa League aquest vespre després de perdre (0-1) contra l'Olympique de Lió a la tornada dels setzens de final. El conjunt dirigit per Javier Calleja necessitava aixecar un 1-3 en contra, però no ha pogut mantenir la porteria a zero i signar la remuntada. El seu rendiment ha anat de menys a més, ha guanyat la pilota al mig del camp i ha generat perill.

Les opcions dels locals, però, han desaparegut amb l'expulsió de Jaume Costa per protestar una targeta groga. Traoré ha tancat la victòria en la recta final minuts després de fallar una oportunitat clara davant Asenjo. L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, sí que disputarà els vuitens de final de la competició continental. Els matalassers van fer els deures en una eliminatòria que ja tenien de cara i han superat 1-0 el Copenhaguen. Kevin Gameiro ha estat l'autor del gol que ha sentenciat l'enfrontament.