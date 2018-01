Zidane: “Seré molt clar: no vull ningú”

La crisi de joc i de resultats està passant factura al Reial Madrid. El que fa només uns mesos era una bassa d’oli, ara sembla un polvorí. Zinedine Zidane es va reunir ahir durant gairebé una hora amb el vestidor per mirar de “buscar solucions” als mals d’un equip que ja és a 16 punts del Barça a la Lliga. En paral·lel, el president pretenia reforçar la plantilla en aquest mercat d’hivern i ja tenia emparaulat el porter Kepa Arrizabalaga, de l’Athletic Club, que fins i tot havia viatjat a Madrid per passar la revisió mèdica amb el que havia de ser el seu nou club. Però Florentino Pérez va topar frontalment amb la negativa del tècnic, i la incorporació del porter basc es va frenar en sec.

Visiblement molest, Zidane sortia a la sala de premsa per parlar a la prèvia del partit contra el Numància. L’enfrontament de Copa, però, va quedar en un segon terme, entre altres coses perquè els blancs tenen més que encarrilada l’eliminatòria de vuitens de final, ja que van guanyar per 0-3 a l’anada a Los Pajaritos.

Zidane es va mantenir ferm en la decisió de no retocar la plantilla ara. “No necessito ningú i ja està. Seré molt clar: no vull ningú. Crec en la plantilla que tinc, i no penso canviar d’opinió per uns mals resultats o un moment complicat en una temporada. Encara ens queden molts mesos i ja veurem què passa a final de temporada. Si calen canvis, llavors es faran”, deia l’entrenador.

No va ser l’única resposta contundent del tècnic francès, que va assegurar taxativament que aquesta postura de no fitxar jugadors no representa cap pols amb el president Florentino. “El que més em molesta són els comentaris que es fan, que algú digui que estic fent un pols amb el president, amb l’afició o amb el club. Qui diu això no em coneix. Mai ho faria. Soc un més, aquí”.

Malgrat tancar un 2017 en què ha guanyat cinc dels sis títols en joc, els resultats de les últimes setmanes han deixat molt tocat l’entrenador, que ahir s’atrevia a obrir la porta a una hipotètica destitució abans que s’acabi la temporada. “Si algú [referint-se al president] creu que no soc la persona adequada, ho canviem i ja està. Però jo aniré fins al final amb el que crec”. Tot i les discrepàncies entre entrenador i president, des de l’entorn del Madrid no es preveu un canvi a la banqueta abans de final de temporada. Les mateixes fonts, però, donen per fet que Zidane deixarà de ser-ne l’entrenador a l’estiu.

“Tots som al mateix vaixell”

Mentrestant, i com recordava el tècnic francès, el Madrid encara la segona meitat de la temporada a 16 punts del líder a la Lliga i amb un rival de màxima exigència als vuitens de final de la Champions, el PSG. Ahir, després de l’empat al camp del Celta, el tècnic va reunir-se amb els jugadors durant gairebé una hora a la ciutat esportiva de Valdebebas. “No diré de què hem parlat. Són xerrades que poden passar en qualsevol equip, analitzeu-ho com vulgueu. Podeu dir que és un moment de crisi però nosaltres hi som per buscar solucions, i parlem per mirar de fer bé les coses. La xerrada ha sigut més llarga que de costum, però res més”.

Si la xerrada amb l’equip havia sigut més extensa, també ho va ser la conferència de premsa, que Zidane va aprofitar per fer autocrítica. “Aquí som tots al mateix vaixell. La culpa no és de ningú i és de tots a la vegada. I jo, el primer, com a responsable. Les coses difícils són culpa de tots, no només d’una persona o dues”.