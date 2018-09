Les campiones comencen intimidant a Màlaga (0-4)

L'estrena de l'Atlètic de Madrid a la Lliga Iberdrola era al camp del Màlaga, un dels equips acabats d'ascendir, i les matalasseres no han desaprofitat l'ocasió d'arrencar amb un triomf contundent per 0-4 que recordi qui va alçar el títol la temporada passada.

Amb la italiana Elena Linari i Jenni Hermoso com a úniques novetats en el primer onze del nou tècnic, José Luis Sánchez Vera, l'Atlètic ha acceptat el pes del partit i l'ha anat estovant. Algunes pèrdues en camp propi l'han atabalat, fins que ha trobat refugi en la verticalitat de Ludmila da Silva. La brasilera ha guanyat per velocitat el duel amb Cazalla i ha batut la portera Chelsea per fer el primer gol al minut 13.

El Màlaga ha resistit amb un marcador curt al primer temps, però en la primera acció de la represa ha vist com li calcaven el gol. Un altre cop Ludmila s'ha colat entre les defenses i ha fet el 0-2. L'avantatge ha animat les madrilenyes, que han jugat encara més a gust fins a ampliar la victòria, amb la primera diana de la temporada per a Jenni Hermoso, que ha rematat una centrada de Kenti Robles des de la dreta, i ha provocat l'autogol de Leti Méndez a les acaballes.

Inici sense fissures de les campiones de Lliga. Demà diumenge s'estrenarà el Barça, al camp de l'Athletic (12 h, BeIN). Aquest dissabte a la tarda serà el torn per a l'Espanyol, que rep el Betis (19h, BeIN).