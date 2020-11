El Madrid toca fons contra l’Alabès (1-2)

Tres dies abans de jugar-se les garrofes a la Lliga de Campions, el Reial Madrid va perdre a casa contra l’Alabès (1-2). L’equip basc va humiliar un conjunt blanc sense idees ni caràcter. Lucas Pérez va obrir el marcador en el minut 5 al transformar un penal i Joselu va eixamplar l’escletxa visitant en el minut 49. L’únic gol local va ser obra de Casemiro en el minut 86. La derrota a l’estadi Alfredo Di Stéfano deixa Zinedine Zidane contra les cordes.

Tot i haver disputat un partit més, el Reial Madrid es va allunyar a sis punts de l’Atlètic de Madrid. Sense capacitat de resposta i desorientant en una temporada en què està sent sancionat amb més penals del que era habitual, l’equip blanc va ser superat per un rival amb molta més energia. El belga Eden Hazard va haver de ser substituït en el minut 28 després de patir molèsties musculars a la cuixa dreta. El brasiler Rodrygo va ocupar el seu lloc sobre la gespa. L’Alabès va macar dos gols, però va tenir oportunitats per ampliar la renda. Courtois, per exemple, va salvar un un contra un amb Lucas Pérez i Joselu va malbaratar una bona posició per aconseguir el tercer gol visitant.

Tot i els canvis de Zidane, el Madrid no va ser capaç de canviar de marxa i de reaccionar contra un Alabès que va demostrar haver preparat millor el partit. La segona part va subratllar les mancances actuals del vigent campió de la Lliga. Mariano va ser l’únic jugador local que va generar perill en la recta final, en què el Madrid va buscar una remuntada heroica.

L’únic gol local va arribar a pocs minuts del final, quan Casemiro va enviar la pilota a la xarxa. Esgotat per l’esforç realitzat durant els 90 minuts, l’Alabès va patir molt per mantenir el resultat en un tram final en què el Reial Madrid es va quedar amb un pam de nas, ja que no va ser capaç de transformar un gol que li hauria permès salvar un punt.

Victòria de l’Atlètic de Madrid (0-1)

Un gol de Toni Lato en pròpia porteria a deu minuts del final li va donar la victòria ahir a l’Atlètic de Madrid contra el València (0-1) en un partit en què l’equip madrileny va portar la iniciativa, va controlar el joc i amb prou feines va donar opció al rival.

El València va estar més ferm en defensa que en altres partits, però li va faltar capacitat per marcar el ritme del matx i, especialment, per arribar a la porteria de l’Atlètic de Madrid, a part de tenir l’infortuni de marcar en pròpia porta. “En el futbol i en la vida cal mirar endavant, cuidar el que es fa bé i seguir el camí. Si t’atures, l’onada se t’emporta”, va explicar Diego Simeone, entrenador del conjunt matalasser.