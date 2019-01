L'Espanyol perd contra el Betis en una jornada en què puntuen les de la cua

El Betis ha sigut massa Betis per a l'Espanyol, que tornarà de Sevilla amb una derrota delicada per culpa dels gols de Priscila Borja i Yaiza Relea 'Yiyi' (2-0). L'ensopegada blanc-i-blava coincideix amb una jornada 18 en què alguns dels rivals directes en la lluita per la permanència han sumat els tres punts: el Sevilla ha derrotat el Fundación Albacete en territori manxec (1-2) i deixa la cua de la classificació, i el Madrid CFF, un altre dels que havien iniciat el cap de setmana a la zona vermella, ha guanyat al camp de l'Sporting de Huelva (0-2).

La carambola de resultats encara hauria pogut ser més negra per als interessos blanc-i-blaus si el Logronyo, que s'ha posat per davant en el seu partit contra el València, hagués acabat guanyant. Les xe, però, han capgirat el gol inicial de Barbra Banda i s'han endut la victòria (2-1) per agafar distància sobre les posicions baixes. Ara la zona de descens de la classificació l'ocupen el Logronyo, amb 13 punts, i el Màlaga, amb 15. Les andaluses van perdre dissabte davant l'Atlètic de Madrid. Precisament el Logronyo i el Màlaga seran els pròxims rivals a la Lliga d'un Espanyol que manté els 17 punts.

La derrota esquitxa la petita bona ratxa que vivia l'Espanyol, que havia encadenat quatre jornades seguides empatant. L'altra dada, però, és més dura: fa més de tres mesos que l'equip de Joan Bacardit no guanya. L'últim cop que ho va fer va ser el 21 de novembre davant del Madrid CFF.