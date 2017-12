Una festa abans de rebre les vigent campiones

Va arrencar la temporada amb la intenció de promocionar la seva secció femenina, renovada amb el cop de timó de Lauren Florido a la coordinació, i, animat pels bons resultats d'un primer equip que està còmodament situat en la setena posició, l'Espanyol s'ha convençut del seu pla d'actuació. Un pla que, aquest dimecres, viurà una de les jornades més especials del curs. Aprofitant la visita de l'Atlètic de Madrid (18.30h, Gol), vigent campió de la Lliga Iberdrola, en la jornada intersetmanal d'aquest pont de desembre, s'ha organitzat una festa del futbol femení que aspira a omplir la Ciutat Esportiva Dani Jarque. És dimecres festiu, horari de tarda i ve l'actual líder de la competició.

A més d'aquests ingredients, el club ha trobat altres reclams de caire lúdic per cridar l'atenció del públic més familiar. Més de dues hores abans del partit, a partir de les 16h, a les instal·lacions del club a Sant Adrià hi haurà partits de 3 contra 3 i de 'bubble football' (o futbol bombolla), a més d'una taula de Teqball. S'instal·larà una carpa on, qui vulgui, podrà deixar-se pintar la cara amb els colors blanc-i-blaus, per fer color després a les graderies. L'Espanyol també aprofitarà per promocionar el seu carnet de soci del femení, una iniciativa amb què vol ajudar a finançar la secció.

Esportivament, l'Espanyol espera poder repetir la bona actuació de dissabte a València, on les blanc-i-blaves van treure un valuós punt que les manté en zones de Copa de la Reina. És la tercera aturada d'un Tourmalet que feia patir Joan Bacardit, i que s'acabarà diumenge al Miniestadi contra el Barça.

El Barça, rumb a Sevilla

Una mica abans de l'Espanyol-Atlètic de Madrid, serà el torn per al Barça femení, que viatjarà a terres andaluses (16.30h, Gol) per enfrontar-se al Sevilla. El tècnic Fran Sánchez té les baixes per lesió de Vicky Losada, Mariona Caldentey, Andrea Giménez, i Leila Ouahabi, que haurà de passar per quiròfan per una lesió del lligament creuat del genoll. Per decisió tècnica, es queden a Barcelona Line Røddik, Gemma Gili i Olga García. Les blaugranes arriben a xoc amb la confiança de l'última golejada a casa, 6-1 contra el Betis.