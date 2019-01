El Benito Villamarín, seu de la final de la Copa del Rei

El camp del Betis, el Benito Villamarín, serà la seu de la final de la Copa del Rei. Així ho ha comunicat aquest dilluns al migdia la Federació Espanyola de Futbol. La decisió s'ha aprovat aquest mateix matí en la reunió que la junta directiva encapçalada per Luis Rubiales ha mantingut a Las Rozas. Segons han explicat després de la reunió, la Federació havia rebut dues propostes per acollir la final: l'estadi del València i el del Betis, però ha decidit apostar pel del Betis perquè el camp valencià "no reunia els requisits" que la Federació demanava. Així, la junta directiva ho ha aprovat per unanimitat, amb les abstencions del president de la Federació Valenciana de Futbol i del president del Betis.

El partit es disputarà el dissabte 25 de maig, tot i que per saber els equips que saltaran al terreny de joc encara falten uns dies. De moment, aquest dimarts arrenca la tornada dels quarts de final de la competició amb el València-Getafe (21.30 h). Dimecres serà el torn del Barça, que s'enfrontarà al Sevilla amb l'obligació de remuntar (21.30 h) i de l'Espanyol, que abans jugarà contra el Betis (19.30 h), mentre que dijous el Girona-Madrid completarà els quarts de final de la competició (21.30 h). "Que ara el debat sigui qui disputa la final és important", han dit des de la Federació.

A més, també s'ha confirmat que la final de la Copa de la Reina es disputarà a l'estadi Nuevo Los Cármenes de Granada l'11 de maig.