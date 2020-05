Una ‘final four’ per acabar la Lliga de Campions

El futur de la Lliga de Campions d’aquesta temporada depèn de la capacitat de les grans lligues europees de futbol de poder finalitzar el seu calendari entre juny i juliol. De moment, els principals campionats, amb l’excepció del francès, ja finalitzat, van superant obstacles. A Anglaterra, els clubs de la Premier League han tornat als entrenaments en grups petits aquesta mateixa setmana, després de descobrir que tenen tot just sis positius per covid-19 entre tots els jugadors i membres dels respectius cossos tècnics. A Espanya, queda per decidir com es concentraran els equips els dies anteriors als partits, ja que la Lliga vol una concentració de llarga durada, i el principal sindicat de futbolistes, que siguin menys dies.

El futur de les principals lligues condiciona especialment la decisions de la UEFA, que confia poder finalitzar la Lliga de Campions i l’Europa League a l’agost, un cop acabin els tornejos locals. El grup de treball que formen la UEFA, l’Associació de Clubs (ECA) i les lligues europees, amb la presència del Barça com a vicepresident de l’ECA, ha decidit endarrerir la data límit per pactar el format final del torneig, i ha fixat el 17 de juny com la nova data clau per decidir com acaben tant la Champions com l’Europa League, ja que primer necessiten veure què passa amb les lligues italiana, espanyola i anglesa. Si aquestes lligues, encara sense data de retorn oficial, poden fer com l’alemanya i tornar als terrenys de joc, la proposta de la UEFA seria reduir el format de la Lliga de Campions, sacrificant com a mínim dos partits, dels quarts de final i les semifinals, que passarien a ser a partit únic. Els principals operadors televisius s’oposen a aquesta mesura, però la UEFA la defensarà, ja que prioritza acabar la Champions, però vol limitar riscos amb els viatges i que s’acabi com més aviat millor, per condicionar menys el calendari d’una temporada 2020/21 destinada a tenir un format diferent. A la reunió del 17 de juny també es parlarà de com s’organitza el calendari d’una temporada que podria començar a l’octubre, per donar vacances als jugadors al setembre.

La proposta de la UEFA i l’ECA consistiria en fer jugar el 2 d’agost els partits de tornada dels vuitens de final de les quatre eliminatòries que no es van poder acabar: Barça-Nàpols (1-1 al partit d’anada), Manchester City - Reial Madrid (1-2 per als anglesos a l’anada), Juventus-Lió (1-0 per al Lió) i Bayern-Chelsea (golejada alemanya per 0-3). L’Atalanta, l’Atlètic de Madrid, el RB Leipzig i el PSG ja s’han classificat per als quarts de final. La setmana del 2 d’agost també s’haurien d’acabar de jugar els vuitens de final de l’Europa League.

Tres partits a Turquia

La proposta de la UEFA implicaria jugar els quarts de final la segona setmana d’agost per tenir la final de l’Europa League el dia 26 a Gdansk (Polònia) i organitzar una final four de la Champions a l’estadi Atatürk d’Istanbul, amb les semifinals just abans de la final del dia 29, al mateix escenari. Si aquesta proposta, que agrada tant a la UEFA com als clubs, prospera, la data de la final de l’Europa League es podria avançar, per fer espai a una final four que s’hauria de jugar, segurament, sense espectadors.