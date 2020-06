El govern ja no descarta obrir els estadis aquest juliol

Just la setmana del retorn del futbol professional, les autoritats de la Lliga i els clubs segueixen negociant per tal de poder finalitzar la temporada amb alguns espectadors a la graderia, un fet que semblava utòpic no fa tant. Aquesta mateixa setmana el president de la Lliga, Javier Tebas, ha demanat al govern que permeti que els estadis situats en territoris que siguin a la fase 3 puguin obrir ja aquesta setmana amb un aforament màxim del 30%. Però el govern espanyol, de moment, li ha aturat els peus a Tebas. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar que el reial decret aprovat aquest dimarts autoritza el Consell Superior d’Esports (CSD) per pautar les mesures de prevenció en el retorn de la lligues professionals de futbol i de bàsquet, “prèvia consulta amb els organitzadors, les comunitats autònomes i el ministeri de Sanitat”. És a dir, serà el CSD qui decidirà el moment en què podran tornar els espectadors.

Diferents clubs, amb com el Las Palmas i el Celta de Vigo, havien anunciat que volien obrir ja els estadis aquesta setmana. “Segons el que van explicar, quedava clar que eren els govern autonòmics qui podien decidir a partir de la fase 3. I el govern canari ens donava permís per tenir espectadors, complint sempre les mesures de seguretat. Una forma de demostrar que la societat està guanyant aquesta guerra, i d’enviar un missatge de calma als turistes, perquè puguin tornar a les Canàries”, explica Miguel Ángel Ramírez, president del Las Palmas, que dissabte rep el Girona en un partit de la Segona Divisió. Però l’anunci d’Illa ho canvia tot. “Cal garantir l’equitat de la competició. Per tant, no pot ser que en alguns llocs es facin coses que no es poden fer a altres”, va afegir. És a dir, tots els estadis obriran el mateix dia amb les mateixes condicions.

I no tindria per què ser la temporada vinent, tal com inicialment es pensava. El CSD ja negocia amb la Lliga l’obertura del 30% de l’aforament a partir del 29 de juny. És a dir, els primers partits serien a porta tancada, però els últims ja tindrien alguns aficionats. En el cas del Camp Nou, uns 30.000 espectadors podrien veure els partits davant l’Atlètic (1 de juliol), el derbi contra l’Espanyol (8 de juliol), i contra l’Osasuna (15 de juliol). En el cas de l’Espanyol, afectaria als partits contra el Leganés (7 de juliol), l’Eibar (12 de juliol) i el Celta (19 de juliol). Per als clubs, aquesta decisió permetria no haver de tornar tants diners d’abonaments als seus aficionats. Si aquest pla tira endavant, el gran damnificat seria el Reial Madrid, que està fent obres al Santiago Bernabéu, i acabarà la Lliga a l’estadi del filial, el Di Stefano, amb capacitat per a 6.000 persones.

A la lliga de bàsquet, està previst començar la setmana vinent un play-off final a València, que acabaria el 30 de juny. En principi, la Lliga Endesa segueix donant per fet que tots els partits seran sense espectadors, perquè es juguen a una seu única.