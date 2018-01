Una història de fracàs molt repetida al Bernabéu

El Madrid s’ho juga tot a una carta. Un joc molt perillós del qual, això sí, el conjunt blanc és un especialista. A l’equip de Zinedine Zidane només li queda la Lliga de Campions, amb un primer examen de màxima exigència com el PSG d’aquí poques setmanes. El mateix entrenador francès, que va assumir totes les responsabilitats després de l’ensopegada a la Copa contra el Leganés -“En soc el responsable”, va dir-, va reconèixer que es juga el seu càrrec en l’eliminatòria de vuitens contra l’equip de Neymar, tot i que a Madrid és un secret del domini públic que està sentenciat i no seguirà l’any que ve. El divorci entre Florentino Pérez i Zidane és absolut, i els mitjans de la capital espanyola fins i tot parlen de la possibilitat que l’entrenador no acabi el curs.

De fet, el no fitxatge del porter Kepa Arrizabalaga aquest mercat d’hivern va acabar d’enfrontar president i tècnic. El periodista d’ El País Diego Torres va explicar a RAC1 fa unes setmanes que el motiu per no executar una operació que estava totalment tancada va ser que Zidane no volia perjudicar el seu fill, Luca, que hauria sigut un dels més damnificats de la incorporació d’un porter a mitja temporada.

Més enllà de la guerra velada entre banqueta i llotja, la imatge de l’equip contra el Leganés ha acabat de dinamitar l’estabilitat blanca. Els de Chamartín havien recuperat l’autoestima amb els set gols contra el Deportivo, i els futbolistes asseguraven que el fet diferencial únicament era la punteria. Estaven erràtics de cara a gol, i contra els gallecs havien tornat a la normalitat. El partit de dimecres va ser un bany de realitat: el grup té un problema estructural, i ni la primera unitat de titulars funciona ni els suplents aprofiten les oportunitats, com sí que passava en els últims dos anys. Contra el Leganés va quedar de manifest que no només es tractava de tenir més o menys encert davant del porter rival.

La decepció a la Copa, a més, arriba tot just abans de la visita al camp del quart classificat, el València. Demà hi haurà més que tres punts en joc a Mestalla, ja que el Madrid és a cinc punts del conjunt xe -amb un partit menys- i en cas de perdre podria veure com el Vila-real -si guanya unes hores més tard la Reial Societat- el deixa fora de les posicions de Champions. També el Sevilla, sisè classificat, hi podria empatar a punts. La situació és límit, per això ahir el grup va intentar fer pinya. Cristiano Ronaldo, a través de les xarxes socials, va llançar un missatge positiu: “Queden moltes batalles per guanyar”.

José Mourinho, des de Manchester també va intentar no remoure més el problema. Mourinho no va voler “tirar llenya al foc” en la roda de premsa del United i va evitar parlar de la situació del club blanc perquè considera que ell és “el menys indicat” per fer-ho. Durant els anys que va ser al Bernabéu el portuguès va poder evitar grans ensopegades a la Copa, però durant l’última dècada el Madrid s’hi ha abonat. El 2008 va ser el Reial Unió d’Irun, de Segona B, qui va eliminar-los. El 2009 va ser l’Alcorcón, també de Segona B, amb un històric 4 a 0 a Santo Domingo. I el 2015 va ser el Cadis, en aquest cas per alineació indeguda de Denís Txérixev. Abans-d’ahir el botxí va ser un equip de Primera. Això sí, el Leganés és el primer equip en tota la història de la Copa que ha acabat eliminant el Madrid tot i que l’equip blanc havia guanyat l’anada a domicili.