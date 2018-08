"No admetem dones": el comunicat dels ultres del Lazio que ha indignat el món del futbol

260x366 El comunicat del ultres del Lazio El comunicat del ultres del Lazio

"Per a nosaltres és sagrat, un espai amb un codi no escrit però que ha de ser respectat. Les primeres files, com sempre, les experimentem com una línia de trinxera. No admetem dones, mares i núvies, així que us convidem a ubicar-vos a partir de la fila número 10. Els que trien l'estadi com una alternativa romàntica a la Villa Borghese, que vagin a altres sectors''. Aquest és el comunicat dels ultres del Lazio que ha escandalitzat el món del futbol. Els seguidors radicals el van repartir durant el partit de dissabte contra el Nàpols.



L’afició del Lazio ja va escandalitzar Itàlia en utilitzar la cara d’Anna Frank per atacar aficionats rivals. “Els ultres del Lazio són coneguts pel seu feixisme. Per a ells, ser jueu és un insult”, es queixava Augusto Icardi, periodista romà. Stefano Greco, periodista i aficionat del Lazio que de jove va aproximar-se als grups ultres, admet que “el club té un problema amb l’extrema dreta, ja des dels anys 70”.

“El Roma també té radicals feixistes, però en general és una afició més plural. Tot neix als anys 70, en una època de violència política. La gent del Lazio venia dels barris rics del nord i va fer seus els símbols de la dreta, com l’MSI”, explica Greco, que recorda que el 1974 el Lazio va guanyar la lliga amb un davanter, Giorgio Chinaglia, que va demanar el vot per aquesta organització, que reivindicava el llegat de Mussolini. També ho faria Paolo Di Canio, capità del Lazio durant els anys 90.

De fet, als anys 70 el Roma tenia radicals d’esquerres, però als anys 90 això va canviar, fins al punt que un grup radical del Roma va mostrar la pancarta “Roma és feixista” abans d’un partit amb el Livorno. “Grups de dretes es van infiltrar entre l’afició del Roma per atreure gent de barris d’esquerres”, explica Icardi. L’Estadi Olímpic s’ha convertit en un feu de la dreta, tot i que el Roma ha lluitat amb més èxit contra el racisme que no pas un Lazio que ha rebut fins a 25 multes per càntics o pancartes en tot just quatre anys. Els Irriducibili tenen milers de membres, a la botiga del club van arribar a vendre productes oficials del seu grup, tenen una ràdio i diferents seus, i s’han convertit en un actor de la vida política romana fins al punt que candidats de partits de dreta han anat a veure partits amb ells, gràcies a personatges com el seu històric cap Fabrizio Piscitelli, que va acabar detingut per tràfic de drogues.