Una golejada que deixa Solari contra les cordes

Just en el moment que Luis Suárez anotava el tercer gol del Barça al Bernabéu, centenars d’aficionats s’aixecaven de les localitats i marxaven cap a casa, conscients que la derrota i l’eliminació eren inevitables. El 0-3 a la tornada de semifinals de Copa va provocar que els seguidors blancs comencessin a perdre la paciència i se sentissin els primers crits contra els jugadors, l’entrenador i el president. Un resultat que, també, deixa contra les cordes l’entrenador, Santiago Solari.

El tècnic argentí del Madrid intentava justificar la derrota a la sala de premsa, on va topar contra uns periodistes agressius que li exigien respostes. “A la primera part hem generat moltes ocasions però no les hem materialitzat. Si ho haguéssim fet... ara seríem a la final de Copa”, deia Solari, visiblement derrotat, malgrat assegurar que el Madrid havia sigut “millor” al camp i que marxaven de la Copa “després de caure amb honor”.

Des de Madrid, fonts pròximes al president blanc asseguren que Solari té un peu i mig fora del club, i que en funció del resultat de dissabte, dia en què el Barça tornarà a visitar el Bernabéu, podrien precipitar-se els esdeveniments. Florentino no està gens content amb el tècnic argentí, que va fer-se càrrec del primer equip per rellevar Julen Lopetegui -a qui la directiva va assenyalar pels mals resultats-. El cas és que, amb Solari, la situació no ha millorat. A la Lliga està encara pitjor que amb Lopetegui i està eliminat de la Copa després de perdre a casa contra el màxim rival.

L’única veu pròxima a la directiva va ser la d’Emilio Butragueño, director de relacions institucionals del club blanc, que va reconèixer que era “una nit molt difícil per a tots”, però que no va parlar del futur de Solari. Al contrari, va defensar-lo dient que el Madrid va ser “superior en tot” fins al 0-2 i que el resultat “no reflecteix” el que, al seu entendre, va passar al terreny de joc.

Però les explicacions no van convèncer gaire els aficionats del Madrid, ja que després del partit es van viure moments de tensió a l’exterior de l’estadi de Chamartín, amb un grup nombrós d’aficionats entonant càntics contra la gestió del president, a qui li van exigir la dimissió. També es van sentir crits contra els jugadors, i d’altres que trobaven a faltar Cristiano Ronaldo, l’estrella del Madrid que a l’estiu va fer les maletes al Juventus.