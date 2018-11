Una història de superació en silenci

Macam Bak té 26 anys, fa 2,11 metres d’alçada i juga al Club Bàsquet Solsona, un equip de Tercera Catalana. La sorprenent història del sudanès, que va ser explicada per Víctor Lavagnini a TV3, és de les que commouen i motiven a parts iguals. El jugador és sord i es comunica amb els seus companys i entrenadors a través de WhatsApp.

La infància de Bak va ser difícil per culpa de la guerra civil del Sudan. La seva família va sol·licitar refugi a través de l’ONU i va poder emigrar als Estats Units. Primer a Los Angeles i després a Boston. Però quan tenia sis anys el jugador va contraure una meningitis que li va afectar l’oïda. La vida li va canviar, i durant molts moments de la seva infància, mentre anava saltant d’una escola a l’altra, es va sentir perdut i exclòs. Quan va aprendre la llengua de signes la situació va millorar.

Bak va descobrir el bàsquet als onze anys mirant la televisió. Quan estudiava a l’institut, el seu somni era arribar a una gran universitat i intentar fer el salt a la NBA. Durant els estudis secundaris, però, no va tenir una bona progressió acadèmica, cosa que va dificultar la seva evolució. Sense sort a la lliga d’estiu de la NBA i cansat de donar voltes, el jugador va decidir provar sort a casa nostra, on va acabar al CB Solsona. El paper del tècnic Xavier Romeu va ser clau per aconseguir el seu fitxatge. El sudanès, que han ofert al filial del Barça Lassa, a l’Ibersol CB Tarragona i al CB Prat, és germanastre de Noel Nerlens, jugador de la NBA que aquesta temporada defensa la samarreta dels Oklahoma City Thunder.

Bak se sent preparat per fer el salt a una categoria més elevada, però de moment no s’ha mogut de Solsona, on el club té cura, amb paciència, de la seva adaptació al bàsquet europeu. Si la història té final feliç, el jugador espera que el seu exemple serveixi d’inspiració per motivar la gent que té somnis que semblen inabastables. “Tant és quants obstacles et posi la vida”, resumeix amb seguretat.