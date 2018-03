Atlètic i Polo busquen un bitllet per l'EHL a Rotterdam

L’Atlètic Terrassa i el Reial Club de Polo buscaran aquesta Setmana Santa un dels quatre bitllets que donen accés a la Final Four de l’EHL, la Copa d’Europa d’hoquei herba. Tots dos conjunts catalans intentaran, a Rotterdam -ciutat que acull de divendres a dilluns les fases de vuitens i quarts de final-, millorar la seva actuació la temporada passada a Eindhoven, on tots dos van quedar eliminats a la ronda de quarts. L’Atlètic va fer-ho a mans de l’amfitrió d’aquella ronda i posterior finalista, l’Oranje Rood (2-0), mentre que el Polo va caure contra el Rot-Weiss Köln (1-2), campió de l’anterior edició. Enguany, el sorteig del KO16 (així es denomina la fase de vuitens), ha volgut encreuar les eliminatòries de vallesans i barcelonins, pel que si superen la ronda de vuitens es veurien les cares a quarts i assegurarien la presència catalana a les semifinals de la màxima competició continental a nivell de clubs.

A diferència del curs passat, en aquesta ronda no hi serà l’Egara, eliminat a la fase prèvia de grups, en quedar per darrere del Saint-Germain HC en un grup on també hi havia el Kelburne escocès. Els dos catalans, classificats directament pel KO16, seran els que obrin foc en aquesta competició. El Polo, actual líder de la fase regular de la divisió d’honor masculina, s’estrenarà divendres (13.15 h) contra l’Holcombe HC, segon classificat de la lliga anglesa la temporada passada i sisè en l’actual. El vencedor d’aquesta eliminatòria s’enfrontarà al guanyador de l’Herakles-Atlètic (15.30 h). Els terrassencs, cinquens de la lliga espanyola, es mesuraran contra el setè classificat de la lliga belga, una de les més fortes del continent. Altres partits destacats d’aquesta ronda són el Kampong-Rot Weiss Köln i el Rotterdam-Mannheimer. Tots els partits es podran seguir a través del web de l’organització (http://ehlhockey.tv). Els quatre conjunts vencedors accediran a la Final Four que es disputarà el cap de setmana del 26 i 27 de maig, encara amb seu per decidir.

Els gols de jugada valdran dos punts

Aquesta serà la primera ronda de KO16 i KO8 de l’EHL on es posin en pràctica els canvis de normativa anunciats el passat mes de setembre, i que ja s’havien provat en la fase prèvia. La principal modificació té a veure amb el valor dels gols. Els que s’aconsegueixin de jugada o en un stroke (penal directe) originat en una jugada, comptaran dos punts, mentre que els que arribin a través d’un penal córner, un stroke conseqüència d’una jugada de penal córner o un shoot out seguiran costant un punt. La mesura pretén rebaixar el pes que tenen els famosos penals córner, i imitar un model que ja s’aplica a la lliga índia, una de les més populars del món. Aquest canvi de norma, de fet, ja ha afectat a un conjunt català, el propi Egara, que va caure eliminat (4-6) contra un Saint-Germain afavorit per aquesta nova normativa. Els ratllats en tenien prou amb un empat per accedir al KO16, però la diferència en el valor dels gols els va perjudicar, ja que tots dos conjunts van marcar tres gols. Amb el sistema antic el partit hauria acabat 3-3 i s’hauria decidit als shoot out, però amb les noves normes, els francesos van aprofitar haver marcat tres gols de jugada (els van valdre 6 punts), mentre que dos dels tres de l’Egara van arribar de penal, pel que només van acabar pujant un punt cada un d’aquests gols. Un polèmic nou sistema del qual de ben segur que, a Rotterdam, se’n parlarà.