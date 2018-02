La cerimònia oficialitza l'inici dels Jocs d'Hivern de Pyeongchang

Aquest divendres al matí s'ha donat el tret de sortida oficial als Jocs Olímpics d'Hivern que es disputen a la ciutat sud-coreana de Pyeongchang. La cerimònia, amb la tradicional desfilada dels esportistes, ha destacat per la poca presència d'aficionats a l'estadi habilitat per a la inauguració. Però la imatge més destacada ha sigut la de les dues Corees desfilant sota una mateixa bandera.

En total hi haurà 22 esportistes de Corea del Nord, que participaran a les proves d'esquí, hoquei sobre gel i patinatge artístic. No és la primera vegada que les dues Corees competeixen sota la mateixa bandera -de fet, l’estendard es va crear el 1991 específicament per ser utilitzat en esdeveniments esportius- però fer-ho ara representa un pas important en un moment de gran tensió a la península coreana, després de l’escalada armamentística de Pyongyang i el consegüent enduriment de sancions de l’ONU impulsades per Seül.

Aquesta no ha sigut l'única imatge destacada, ja que també ha tingut protagonisme la sortida dels esportistes russos, que competeixen sota la bandera olímpica arran de la sanció per dopatge del Comitè Olímpic rus. Una decisió arran del que s'havia qualificat com a 'dopatge d'estat', i que va estar a punt de provocar un boicot per part de Rússia, una superpotència en esports d'hivern.

Finalment, no es va produir i el país soviètic va permetre que els esportistes que havien superat els requisits del COI poguessin competir. No hi eren, en canvi, els s 47 esportistes russos suspesos per dopatge i que no van aconseguir que el TAS els rebaixés la sanció.

540x306 La delegació de Rússia, competint sota bandera olímpica als Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang / ROBERTO SCHMIDT / AFP La delegació de Rússia, competint sota bandera olímpica als Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang / ROBERTO SCHMIDT / AFP

Tot i que la inauguració ha sigut aquest divendres a la nit, hora de Corea del Sud, algunes proves ja van començar dimecres. Els Jocs Olímpics es prolongaran fins al diumenge 25 de febrer.

En total hi participaran tres esportistes catalans, inclosos a la delegació espanyola. Són Ander Mirambell ('skeleton'), Quim Salarich (esquí alpí) i Queralt Castellet ('snowboard').