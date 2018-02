El jugador del Vila-real Semedo detingut per lligar, agredir i robar un home

El defensa portuguès del Vila-real Ruben Semedo ha sigut detingut aquesta matinada per haver protagonitzat un incident violent amb una pistola. Segons informa el diari 'Las Provincias', l'exjugador del Reus Deportiu està acusat dels delictes de lesions, detenció il·legal i robatori.

El 12 de febrer un home es va presentar en una comissaria de la Policia Nacional per denunciar que havia sigut lligat, colpejat i retingut per Semedo i dues persones més a la casa que el futbolista té a Bétera, València. Després d'haver immobilitzat i tancat la víctima en una habitació, els tres agressors li haurien agafat les claus de casa i dos d'ells haurien entrat al seu pis per robar-li diners i apoderar-se de certs objectes que podien comprometre o fer responsable d'algun delicte els implicats, segons explica el rotatiu valencià.

La víctima ha identificat el futbolista del Vila-real i el seu cosí com dues de les persones agressores. El denunciant presentava ferides en diverses zones del cos i una lesió al turmell. A més, també va declarar que un dels atacants va disparar dues vegades amb una pistola per intimidar-lo, tot i que els trets no anaven dirigits cap a la víctima.

Semedo, reincident

El futbolista groguet ja va ser detingut per la Policia Nacional durant el mes de desembre per presumptament haver amenaçat a punta de pistola un treballador d'una discoteca de València. Segons l'home que va denunciar els fets, el defensa del Vila-real es va negar a abandonar la discoteca un cop estava tancada i va haver de ser acompanyat a l'exterior del recinte. Quan ja era fora, Semedo va esperar un dels empleats del club i el va amenaçar amb una arma de foc. El fiscal que porta el cas ha demanat 2 anys de presó per al futbolista portuguès perquè considera aquesta acció un delicte d'amenaces greus.

A més, Ruben Semedo acumula una altra denúncia per una presumpta agressió amb una ampolla de vidre que el futbolista va cometre contra un altre jove a la sortida d'una altra discoteca de València.