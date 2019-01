Un lustre després de sortir de l’armari

Fa cinc anys que l’exfutbolista internacional alemany Thomas Hitzlsperger va dir públicament que era homosexual. Va sortir de l’armari a través d’una ben calculada entrevista amb el setmanari Die Zeit quatre mesos després de penjar les botes. Tot i que el seu propòsit era posar damunt la taula el debat de l’homosexualitat en l’esport d’elit, avui, després de molta feina com a ambaixador per la diversitat, fins i tot a ell li costa assumir tot sol aquest rol i parlar -un cop més- de la qüestió sense que es percebin gaires progressos en la matèria.

En aquest sentit, avui no hi ha gaires coses a celebrar, si bé Hitzlsperger ha assegurat a la televisió pública ARD que el món del futbol estaria preparat perquè un altre jugador sortís de l’armari. De fet, el juny passat el mitjapunta del Minnesota United Collin Martin va fer pública la seva homosexualitat. És un altre cas excepcional en un context, el del futbol als Estats Units, ben diferent del de la resta del món. Pocs referents més hi ha en aquest sentit. Cap de tan reconegut com Thomas Hitzlesperger, que actualment és membre de l’òrgan de presidència de l’Stuttgart, director esportiu del planter d’aquest club de la Bundesliga i ambaixador de la Federació Alemanya de Futbol. La seva integració en aquest esport és un bon senyal, però encara hi ha molt camí per recórrer.

Hitzlsperger assegura que “els aficionats són ara més il·lustrats i receptius”. “D’ofenses n’hi ha sempre en el dia a dia, i qualsevol jugador les ha de saber gestionar. Però els futbolistes que tenen en ment sortir de l’armari no han de tenir por dels fans. Hi ha molts temors que existeixen només al cap però no són reals”, raona. I precisa que veu més el problema en “els assessors” que envolten els jugadors, i que els desaconsellen de fer el pas endavant.

Sense anar més lluny, el president de l’Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, que passa per ser un dels directius alemanys més liberals i oberts, ha reconegut que si un jove jugador homosexual li demanés consell, li suggeriria no sortir de l’armari perquè “vergonyosament” la societat encara “no està prou madura” per acceptar-ho.

Fa un mes experts de la comissió esportiva del Bundestag (la cambra baixa alemanya) van advertir que l’homosexualitat en l’esport continuava sent “un tabú”, i que era indispensable una sensibilització més gran sobre l’homofòbia i el sexisme en el futbol base. Hitzlsperger es fa escoltar a Alemanya. A Espanya ho tindria pitjor per asseure’s d’entrada amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que ja ha dit sense embuts que votarà Vox, un partit el discurs del qual trepitja clarament el dret de les dones i del col·lectiu LGTBI.

Retrògrad a més no poder.