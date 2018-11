Un Madrid amb fortuna salva el tipus contra un combatiu Valladolid (2-0)

El Madrid ha tirat de fortuna per salvar els mobles contra un Valladolid combatiu que ha estat a punt de donar la sorpresa al Santiago Bernabéu (2-0). Els blancs han acabat sumant un triomf immerescut gràcies a dos gols al tram final: Kiko Olivas ha desviat un tir de Vinicius al minut 83 que no anava ni a porteria i que ha acabat desviant al fons de la xarxa. Poc després, al minut 89, Ramos ha transformat a l'estil Panenka un penal provocat per Benzema.

El conjunt blanc, però, ha demostrat que el seu principal problema no era a la banqueta. Solari ha apostat per Bale, Benzema i Asensio en atac, deixant a la banqueta Isco i Vinicius Jr. Però el Valladolid ha fet bo el seu plantejament, primer defensant-se, després amenaçant la porteria de Courtois, arribant a despullar les mancances d'un Madrid força pobre en el joc.

Els primers minuts han sigut blancs. El Madrid ha intentat ofegar el Valladolid amb centrades a l'àrea que homes com Benzema, Bale o Casemiro remataven toves a les mans de Masip. El silenci sepulcral del Bernabéu ho deia tot. Fins i tot des de la grada d'animació s'ha desplegat una pancarta com a resposta al mal moment que viu l'equip: "Amb aquest escut cal morir a les grades i al camp".

El Madrid, però, s'ha mostrat un punt lent i previsible en atac, i totes les centrades laterals les ha defensat amb solvència un Valladolid còmode en aquest escenari. Jugadors com Modric, Bale o Ramos han arribat a ser xiulats per una afició que ha castigat el seu pobre rendiment. I el Valladolid ha estat a punt d'aprofitar els dubtes dels blancs. Superada la mitja hora de joc, Antoñito s'ha plantat sol davant Courtois, però la seva rematada picada amb l'esquerra ha sortit per sobre del travesser.

El partit s'ha convertit aleshores en un estira-i-arronsa amb ocasions per a tots dos. En una gran pilota aèria, Ünal ha estat a punt d'obrir la llauna de cap. S'ho ha començat a creure el Valladolid, que cada cop trepitjava més àrea rival. A la segona part l'equip de Sergio González ha intensificat la pressió, i ha generat encara més dificultats a un Madrid que patia més que gaudia. Alcaraz i Toni Villa han topat amb el travesser, i també Courtois ha hagut d'intervenir de manera providencial. El Valladolid ha perdonat i ho ha acabat pagant car. La fortuna s'ha alineat amb el Madrid, que ha acabat salvant un partit pobre que demostra que la seva ferida segueix oberta.