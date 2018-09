Les medalles ja no només es guanyen amb suor

Durant sis anys, Mounir Zok va ser el director d’innovació i de tecnologia del Comitè Olímpic dels Estats Units. La seva feina era molt senzilla. “Tenia la responsabilitat d’utilitzar la tecnologia per guanyar més medalles. Havia d’entendre què necessitaven els esportistes per millorar els seus resultats i posicionar el Comitè Olímpic en el mercat tecnològic perquè s’escoltés la seva veu”. L’equip nord-americà va millorar el rendiment en gairebé un 10%, i va passar de 104 medalles a Londres a 121 a Rio de Janeiro.

Acabat aquest encàrrec, Zok ha decidit traslladar-se a Barcelona, des d’on vol impulsar el seu nou projecte, N3XT Sports. Es tracta d’una consultora especialitzada en tecnologia i innovació aplicada a l’esport. Xavi Cortadellas i Jordi Ferré seran dos dels seus socis locals. “Hem detectat dues tendències en el sector. La primera és que el mercat dels esports comença a estar preparat per introduir-hi tecnologia i innovació. La segona és que les empreses tecnològiques comencen a dedicar energia i diners al mercat de l’esport, que encara no està del tot preparat. Hi ha un forat important”, anuncia Zok. “Aquesta connexió necessita la feina d’un mediador, d’una espècie de traductor que faciliti la comunicació entre totes les parts. Un entrenador mai s’entendrà amb un nerdy que està desenvolupant una aplicació tecnològica. Si no hi poses algú al mig, és impossible que s’entenguin”, afegeix Cortadellas, director d’innovació de Gatorade.

La idea de negoci d’aquests emprenedors té un objectiu molt clar. “El nostre projecte és començar a generar una conversa perquè en surti beneficiat tot l’ecosistema. La competitivitat en l’esport té una variable nova, que és la tecnologia. Tan sols fa deu anys que tenim telèfons intel·ligents i l’anàlisi del rendiment en el camp prové, més o menys, de la mateixa data. La capacitat de monitoritzar la posició del jugador al camp és un dels primers avantatges, però en vindran molts més”, explica Zok.

La tecnologia ha sacsejat un sector al qual ara se li obre un ventall de possibilitats encara per descobrir. “La nova fase és aprendre a treure informació útil de tot l’oceà de dades que els esportistes comencen a tenir. La posició, la nutrició, l’estat fisiològic o psicològic dels atletes... Les possibilitats són màximes. Qui aconsegueixi ajuntar aquestes informacions a través d’una pega tecnològica i doni poder als especialistes, obtindrà un gran avantatge competitiu”, adverteix.

L’economia també s’ha de repensar. “La gran font d’ingressos dels clubs, que era la televisió, s’està acabant i s’hauran d’adaptar a models de negoci nous -avança Cortadellas-. Tot just hem recorregut el 10% del camí per transformar l’experiència dels aficionats cap a un entorn digital. Si els clubs entenen aviat què volen els seus seguidors tindran un gran avantatge. La transformació digital dels pròxims anys serà sensacional”.

Zok és conegut per la seva habilitat per intuir cap on es mourà la indústria. “L’esport no està acostumat a pensar en el futur i aquí és on N3XT Sports entra i ocupa un buit molt important en benefici de totes les parts del sector”, analitza. “Els clubs s’han anat buscant la vida i cadascú ha fet evolucionar el seu sistema, però costa traslladar els avenços d’un esport a un altre o d’un continent a un altre. La desconnexió entre l’esport nord-americà i l’europeu és molt gran”, opina Cortadellas. “Volem crear una autopista virtual”, resumeix Zok, que destaca les virtuts de Barcelona com a ciutat clau per connectar diferents zones geogràfiques. “Volíem una ciutat amb talent, que no generés rebuig per atreure nous projectes, amb bon clima, esportiva i saludable. Barcelona té tot això i, a més, els últims tres anys ha seduït grans empreses tecnològiques”.