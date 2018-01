Un mercat de fitxatges amb moltes sortides

El Barça espera uns dies moguts en el mercat de fitxatges. Si Coutinho serà presentat com a primer fitxatge, alguns jugadors poden fer les maletes durant les pròximes hores. El club necessita en tots els sentits vendre jugadors, perquè ara mateix en té molts, cal deixar de pagar tants diners en sous i Valverde té clar amb quins pot disposar i amb quins no. Així, ahir Aleix Vidal ja va saber que haurà de marxar, tot i que si finalment no troba equip Valverde li donaria encara minuts perquè està satisfet amb la seva feina. L’arribada de Coutinho i la recuperació de Dembélé tanquen la porta al jugador de Puigpelat, que podria tornar precisament al club on era abans de fitxar pel Barça, el Sevilla.

També podria anar-se’n Gerard Deulofeu, un altre damnificat per la competència en els llocs d’atac. Valverde ha deixat clar amb els minuts que ha donat a Arnaiz que ja no confia en el jugador gironí i aquest busca equip. “Hi ha molts jugadors a la plantilla, n’hi ha que entren i n’hi ha que no. Cal anar esperant els pròxims dies per veure si hi ha algun moviment o no”, va limitar-se a dir Guillermo Amor, portaveu esportiu del club, en ser preguntat per Deulofeu. Un cas diferent és el d’Arda Turan. El turc fa molt que no juga, no s’entrena afirmant, cada vegada, que té febre, i el Barça ja no sap què fer per trobar-li una sortida, perquè els altres clubs han perdut interès en un futbolista fora de forma.

A escala de fitxatges, el Barça podria confirmar avui mateix el fitxatge del defensa central del Palmeiras Yerry Mina, malgrat que el club brasiler encara en negocia el preu.