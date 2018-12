La Generalitat permetrà que els presidents dels clubs esportius catalans puguin cobrar un sou

La Generalitat de Catalunya accelera els treballs per modificar el decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya amb la intenció de permetre que els clubs esportius catalans puguin pagar un sou als seus presidents per la feina que fan. Segons el Govern, aquest canvi "milloraria el funcionament de les entitats esportives i s’obtindria una gestió més professionalitzada del dia a dia".



Amb el futur decret, el Govern vol respondre a la inquietud plantejada davant l'administració per una part del sector esportiu català, que demana que es reguli la possibilitat que els presidents i presidentes de les entitats esportives puguin rebre una retribució mitjançant contracte laboral amb l’entitat en els casos en què l’assemblea de la mateixa entitat ho aprovi.

Tot i això, abans de posar fil a l'agulla, el Govern ha decidit fer una consulta pública per saber l'opinió del sector esportiu. Així, el Consell Català de l'Esport consultarà els actors implicats per saber què n'opinen i quines modificacions es poden introduir al decret.