Kwiatkowski i Carapaz es fan un homenatge

El polonès Michal Kwiatkowski i l’equatorià Richard Carapaz es van fer ahir un homenatge en nom de l’Ineos entrant junts a la meta de la divuitena etapa del Tour de França, disputada entre Méribel i La Roche-sur-Foron, de 175 quilòmetres, en què Mikel Landa i Enric Mas van escalar dos llocs en la classificació dominada per l’eslovè Primoz Roglic.

Kwiatkowski, tot un campió del món, i Richard Carapaz, guanyador del Giro 2019 i nou líder de la muntanya, van entrar abraçats després d’haver protagonitzat l’escapada del dia. En record de l’exdirector Nicolas Portal, mort el passat 3 de març, i per oblidar la pena de la retirada de Bernal, els dos corredors van posar el somriure a la formació britànica, en hores baixes. El festival de l’Ineos va ser emotiu. Van decidir no disputar-se l’etapa i celebrar units el doble èxit.

A un minut i 53 segons va creuar la meta un grup encapçalat per Wout van Aert, en què hi havia Roglic, Pogacar, Superman López, Mikel Landa i Enric Mas. El basc i el mallorquí es van mostrar feliços, ja que guanyaven dos llocs en la classificació general per l’enfonsament d’Adam Yates i la punxada que va perjudicar Richie Porte. Landa va avançar a la cinquena plaça i Mas a la sisena, a 3 minuts i 28 segons i 4 minuts i 19 segons del líder, l’eslovè Primoz Roglic, un dia més de groc. Segon és el seu compatriota Tadej Pogacar, a 57 segons, i al tercer graó del podi hi ha Superman López, a 1 minut i 23 segons.

Respir abans de la crono

Abans de la decisiva crono de demà, que finalitza amb sis quilòmetres d’ascensió, avui es disputarà la 19a etapa del Tour de França entre Bourg-en-Bresse i Champagnole, un recorregut ideal per permetre’s un respir.