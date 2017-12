La Copa Asobal: una obligació perillosa

El Barça Lassa d'handbol disputa aquesta cap de setmana la Copa Asobal amb poc a guanyar i molt a perdre. El conjunt que dirigeix Xavi Pascual no es pot permetre el luxe de relliscar després d'un mes i mig de mals resultats i sensacions complicades. És aquesta dinàmica la que altera -només en part- l'habitual superioritat dels culers en un torneig que guanyen des de fa sis temporades de forma consecutiva. L'incentiu d'aixecar per tretzena vegada el títol no acaba de dissipar els dubtes que van iniciar-se a la Lliga de Campions (balanç de 5 victòries en 10 partits) i van accentuar-se amb l'empat en xoc domèstic contra el Guadalajara (26-26). Trobar-se a l'equip madrileny a la primera fase de la Copa obliga el Barça a mostrar una gran versió (17:00 hores, Movistar+).

Pascual tracta l'eliminatòria amb calma. Té més i millors recursos. El rival, però, s'ha guanyat el privilegi del respecte, com a mínim. "Ja vam veure fa uns dies el que va costar treure un punt de la seva pista. Estan jugant molt bé, però l’Anaitasuna també. L'empat a l'Asobal no vol dir res. En una semifinal d’aquest tipus pot passar qualsevol cosa", recordava dijous Pascual, fent referència a la victòria de la setmana passada contra els navarresos (el parcial 20-8 va parlar d'un Barça alliçonat, amb ganes de reivindicar-se).

L'expedició blaugrana ja és a Lleó. S'ha desplaçat aquest matí des de Pontevedra, on van jugar aquesta setmana davant el Teucro en una nova jornada de la Lliga Asobal. El pla de viatge va ser el mateix que el d'Skopje de mesos enrere. Llavors el conjunt culer va dormir i es va entrenar a La Rioja abans d'agafar un vol en direcció a macedònia. Si elimina el Guadalajara, el Barça tindrà un parell d'hores més de descans que el seu rival a la final. El quadre el completaran el guanyador de l'Anaitasuna-Ademar de Lleó (19.00 hores, Movistar+).