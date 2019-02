El Kiel guanya en la gran festa del Palau Olímpic (22-33)

Pit, collons i el cap ben alt. El Fraikin Granollers no ha pogut aquest diumenge donar la sorpresa en el debut a la fase de grups de la Copa EHF contra el THW Kiel (22-33). Ha tingut durant 20 minuts el somni de jugar-li de tu a tu una de les millors plantilles d'Europa, sabent competir, complint els deures. És l'exigència marca de la casa dels d'Antonio Rama i de la Copa EHF. L'escalfament i l'escenografia de la presentació a l'Olímpic, amb bengales, diables, bombos i un merescut homenatge per a Pau Navarro i l'Òscar Ollé, han seguit la lògica d'una fita històrica per a la ciutat. El club és el centre neuràlgic de Granollers. És una d'aquelles excepcions de l'esport català que viu al marge del forofisme excèntric del futbol. El Kiel ha viscut una altra prèvia amb gestos de despreocupació, fregant un desinterès poc esportiu.

Els alemanys han traslladat la parsimònia al tram inicial de partit, entre passades sense mirar i una defensa sense ajudes, amb els tercers més pendents del pivot que d'evitar el gol rival. Ironies d'equip de primeríssimes aspiracions. Els vallesans els han recordat que el favoritisme s'ha de demostrar sobre el parquet. Filip Jicha, segon tècnic zebra, amb galons de caporal, ha tingut els braços en gerra massa temps, repassant un marcador que al minut 6 ha signat un 5-2, gol d'Antonio García des de la línia de penal -amb fort fluix a Niklas Landin- inclós. "Fes-li una foto, fes-li una foto, que això és història", s'ha escoltat des de la grada d'animació.

Recuperar la pilota i córrer

L'esport té aquestes coses. Les conversacions de Domagoj Duvnjak i Patrick Wiencek a la banqueta, de calçotada de diumenge amb el xiulet inicial, han anat mutant en cares llargues. L'equip de la Bundeslliga s'ha posat la granota de treball a l'equador del primer temps (8-4, 12'). Crits de "foto al videomarcador" de nou, els últims. Entre la pallissa i fer el ridícul hi ha un marge difícilment justificable. La dinàmica del Kiel no podia ser pitjor. Havia de millorar per força, perquè de talent en va sobrat. Ha començat a carburar quan la defensa s'ha pres seriosament la jornada continental. Les recuperacions l'han deixat córrer i trobar situacions clares de xut.

Tenen moltes variants. El pivot puja la contra com un primera línia, arrossegant oponents. Si no pot rebre, obre espais per als canoners com Nikola Bilyk, que amb tres passes es planta als nou metres des del mig del camp. El tunisià d'origen austríac ha liderat la reacció visitant. Dos pals, tres aturades de Landin a Adrià Figueras i una precipitació generalitzada han acabat d'obrir una escletxa definitiva en el resultat (11-18 al descans).

Els últims trenta minuts han estat un monòleg del Kiel. Ha acabat golejant jugant fàcil, a moure la pilota fins que el 6:0 local s'ha descomptat i a córrer, a córrer molt. L'internacional alemany Rune Dahmke s'ha avorrit a anotar contraatacs gràcies a les aturades de Landin. El campió del món amb Dinamarca pot regular-se el que vulgui, que segueix evitant gols. L'alemany Andreas Wolff només ha sortit a la pista per complir la litúrgia del porter suplent de sortir en les accions de xut de penal. El Kiel no ha necessitat més per endur-se els dos punts. Era la lògica. El Granollers l'ha discutit amb handbol, el millor possible per créixer i lluitar per la classificació europea final. La seva fase de grups comença en el següent partit. "Això no ens ho traurà ningú", ha resumit un aficionat local.